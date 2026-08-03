Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λαμπεία, του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, στην Ηλεία.

Στο σημείο έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, με 77 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ και της 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 19 οχήματα.

Από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού επτά πυροσβεστικά αεροπλάνα.

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Οι δυνάμεις επιχειρούν με στόχο τον περιορισμό της φωτιάς πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.