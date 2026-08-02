Θλίψη στον επιχειρηματικό κόσμο και τον χώρο της μόδας προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Γιώργου Παπαζαφειρόπουλου, συνιδρυτή της ελληνικής εταιρείας ένδυσης Toi&Moi.

Την απώλειά του γνωστοποίησε η ίδια η εταιρεία με ανάρτησή της στο Instagram, αποτίοντας φόρο τιμής στον άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με την πορεία και την ανάπτυξη του γνωστού ελληνικού brand.

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Γεώργιο Παπαζαφειρόπουλο, έναν άνθρωπο που με την πολύχρονη παρουσία, το ήθος και την αφοσίωσή του συνέβαλε καθοριστικά στην πορεία της εταιρείας μας, κερδίζοντας τον σεβασμό και την εκτίμηση όλων μας.

Ως ένδειξη πένθους και ελάχιστου φόρου τιμής στη μνήμη του, όλα τα σημεία πώλησης του δικτύου μας θα παραμείνουν κλειστά έως τις 2 μ.μ. τη Δευτέρα 3/8. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση».

Η απώλεια είναι ακόμη πιο οδυνηρή για την οικογένεια Παπαζαφειρόπουλου, καθώς μόλις τον Μάιο του 2026 είχε αποβιώσει και ο αδελφός του, Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος, ο οποίος είχε επίσης σημαντική συμβολή στην εξέλιξη της ελληνικής επιχείρησης.

Η πορεία της Toi&Moi

Η Toi&Moi ιδρύθηκε το 1988 και μέσα σε λίγα χρόνια εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ελληνικά brands γυναικείας μόδας.

Το πρώτο κατάστημά της λειτούργησε το 1991 στο Περιστέρι, ενώ το 1996 η εταιρεία επεκτάθηκε στην οδό Ερμού, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της στην ελληνική αγορά. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 συνεργάστηκε με το βρετανικό brand Topshop, αποκτώντας ακόμη μεγαλύτερη εμπορική δυναμική.

Τη δεκαετία του 2000 ακολούθησε περίοδος έντονης ανάπτυξης, με νέα καταστήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το 2007 εγκαινίασε το πρώτο της κατάστημα στη Βηρυτό, ενώ το 2009 απέκτησε παρουσία στο Dubai Mall, ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα παγκοσμίως.

Τα επόμενα χρόνια η εταιρεία συνέχισε την επέκτασή της σε Ελλάδα και Κύπρο, επενδύοντας παράλληλα στην ψηφιακή της ανάπτυξη και στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Το 2022 προχώρησε σε περαιτέρω ενίσχυση του e-shop και της συνολικής ψηφιακής της παρουσίας.

Οι ρίζες της οικογένειας Παπαζαφειρόπουλου βρίσκονται στο Κοτύλιο Γορτυνίας, μια περιοχή με βαθιά παράδοση στον χώρο της ένδυσης. Το 1949, ο Γιώργος Παπαζαφειρόπουλος εγκαταστάθηκε πρώτος στην Αθήνα και ξεκίνησε να εργάζεται σε βιοτεχνία συγγενικού του προσώπου. Αργότερα ακολούθησαν τα αδέλφια του, Δημήτρης, Χαράλαμπος και Ιωάννης, οι οποίοι ασχολήθηκαν επίσης με τον κλάδο. Μαζί δημιούργησαν μια επιχείρηση που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ελληνικής αγοράς μόδας.