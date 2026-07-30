Σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) έχουν τεθεί, για την πλήρη επιχειρησιακή ενεργοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, οι περιοχές που σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4), σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, κατόπιν της πρόβλεψης αυτής σε «Red Code» έχουν τεθεί :

η Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων),

η Περιφέρεια Κρήτης,

οι Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου,

οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου),

οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, καθώς και

η ΠΕ Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Δείτε τον χάρτη

Στο πλαίσιο αυτό, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενεργοποιείται και αναπτύσσεται το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα διαθέσιμα μέσα, προκειμένου να διασφαλιστεί η αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών τους.

Παράλληλα, οι δήμοι και οι περιφέρειες των περιοχών αυτών έχουν κληθεί να συγκαλέσουν άμεσα τα αρμόδια Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), προκειμένου να εξετάσουν ζητήματα ετοιμότητας και επιχειρησιακού συντονισμού.

Επιπλέον, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει όλες τις συναρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των περιοχών αυξημένου κινδύνου, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να είναι σε θέση να ανταποκριθούν άμεσα σε τυχόν περιστατικά πυρκαγιών.

«Η πρόληψη και η υπεύθυνη στάση όλων των πολιτών αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα περιορισμού του κινδύνου», σημειώνεται σε σχετική ενημέρωση του υπουργείου, ενώ απευθύνεται ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες (δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης κ.ά.), η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων. Υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν καπνό ή πυρκαγιά, καλούνται να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας το 199 ή το 112 και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Άνεμοι έως και 9 μποφόρ

Βοριάδες που θα έχουν ένταση έως και 9 μποφόρ αναμένονται σήμερα, Πέμπτη (30/7) στο Αιγαίο και την Κρήτη, με ριπές ανέμων που θα ξεπερνούν μέχρι και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, δημιουργώντας ένα «εκρηκτικό» κοκτέιλ για την εξάπλωση πυρκαγιών που θα εκδηλωθούν.

Οι περιοχές οι οποίες σύμφωνα με τους ειδικούς θα αντιμετωπίσουν τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι το Αιγαίο, η Κρήτη, η Μυτιλήνη και οι ανατολικές περιοχές της χώρας, όπου οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση οκτώ έως και εννέα μποφόρ.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει η μετεωρολόγος Νικολέτα Ζιακοπούλου, στο Νότιο Ρέθυμνο κατά τη διάρκεια της νύχτας οι άνεμοι έφτασαν τα επτά έως οκτώ μποφόρ, με ριπές 80 έως 100 χιλιομέτρων την ώρα.

Έως 125 χλμ/ώρα έφτασαν οι ριπές του ανέμου στο νότιο Ρέθυμνο

Πολύ θυελλώδεις άνεμοι πνέουν από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 30 Ιουλίου στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Ο χάρτης δίνει την κατανομή των ριπών του ανέμου από το σύνολο των 584 σταθμών της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το πρωί της Πέμπτης.

Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ/ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο νότιο Ρέθυμνο, οι ριπές στον σταθμό στο Μαριού Ρεθύμνου έφτασαν στα 125 χλμ/ώρα και στον Πλακιά Ρεθύμνου στα 114 χλμ/ώρα. Όπως σημειώνεται από το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, στο Μαριού Ρεθύμνου οι ριπές ανέμου ήταν συνεχώς μεγαλύτερες από 90 χλμkm/h από το βράδυ της Τετάρτης 29/07 ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 30/07.

Επιπλέον, πολύ μεγάλες ριπές ανέμου, με μέγιστο τα 112 χλμ/ώρα σημειώνονται και στο Αμπελικό Λέσβου.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η ένταση των ανέμων στην περιοχή της νότιας Κρήτης θα παραμείνει πολύ υψηλή και κατά τη διάρκεια της Πέμπτης 30/07.