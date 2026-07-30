Σε καθεστώς αυξημένου συναγερμού για τουλάχιστον ακόμη 48 ώρες θα παραμείνει η χώρα, καθώς οι ιδιαίτερα ισχυροί βόρειοι άνεμοι συνεχίζουν να δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, η αποκλιμάκωση των ανέμων αναμένεται από το μεσημέρι του Σαββάτου.

Οι πλέον δύσκολες συνθήκες καταγράφονται στο Αιγαίο, την Κρήτη, τη Λέσβο και τις ανατολικές περιοχές της χώρας, όπου οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 8 έως και 9 μποφόρ, ενώ οι ριπές θα ξεπερνούν τοπικά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Νότιο Ρέθυμνο, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας οι άνεμοι έφτασαν τα 7 με 8 μποφόρ, με ριπές 80 έως 100 χιλιομέτρων την ώρα.

Όπως επισημάνθηκε, η αλληλεπίδραση του ισχυρού βοριά με το έντονο ανάγλυφο της περιοχής δημιουργεί σχεδόν ακραίες συνθήκες, γεγονός που συνέβαλε και στη μεγάλη τραγωδία που εκτυλίχθηκε στην περιοχή.

Για την Αττική, οι άνεμοι στα ανατολικά τμήματα του νομού θα φτάσουν έως και τα 8 μποφόρ.

Όσον αφορά τη θερμοκρασία, στις περιοχές που επηρεάζονται από το ισχυρό μελτέμι οι μέγιστες τιμές δεν θα ξεπεράσουν τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, στη Δυτική Ελλάδα η ζέστη παραμένει έντονη, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 38 βαθμούς.