Σε ενέργειες για την προστασία των κατοίκων και των επισκεπτών από τις περιοχές του Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου και της Αγίας Γαλήνης, που δοκιμάζονται από τη μεγάλη πυρκαγιά, προχωρά ο Δήμος Φαιστού. Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται σε συνεργασία με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας όσων βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές.

Όσοι εγκαταλείπουν σπίτια και τουριστικά καταλύματα μπορούν να φιλοξενούνται στο κλειστό γυμναστήριο στις Μοίρες Ηρακλείου. Σε συνεργασία με ΟΤΑ, Περιφέρεια και Πολιτική Προστασία γίνονται οι απαραίτητες κινήσεις για εξασφάλιση στρωμάτων και απαραίτητων ειδών πρώτης ανάγκης για τους ανθρώπους που καταφθάνουν για να βρίσκονται σε ασφαλείς χώρους. Εθελοντές του ΕΕΣ, αστυνομικοί και υπάλληλοι του Δήμου εξυπηρετούν και ενημερώνουν για τα σχετικά και απαραίτητα όσους φιλοξενούνται. Εκατοντάδες τουρίστες κυρίως από την Αγία Γαλήνη βρίσκονται στις Μοίρες μετά και τις οδηγίες από την πολιτική προστασία. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει προγραμματισμός, για να ανοίξουν σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, σχολικές μονάδες για φιλοξενία πληγέντων.

Στο μεταξύ στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί ειδική πλατφόρμα, επικουρικά των παροχών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και Δήμοι), για την προσωρινή, όπως αναφέρεται, διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά της 29ης Ιουλίου 2026 του Δήμου Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Την πλατφόρμα δημιούργησε το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στο σύνδεσμο: https://emergencyhotels.civilprotection.gr/Application/NewAppl?evId=fe118c67-521d-4ba2-81ae-e42063e90bc2

πηγή: ΑΠΕ