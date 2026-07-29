Η μεγάλη δασική πυρκαγιά που μαίνεται στο νότιο Ρέθυμνο συνεχίζει να προκαλεί σοβαρή ανησυχία, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και ευνοούν την εξάπλωση των φλογών σε πολλά σημεία.

Λόγω της επικίνδυνης κατάστασης, ενεργοποιήθηκε δύο φορές το 112 αργά το βράδυ της Τετάρτης 29/07, προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες για την ανάγκη άμεσης απομάκρυνσής τους από τις πληγείσες περιοχές. Αρχικά εστάλη μήνυμα για όσους βρίσκονταν στην περιοχή Λίγκρες, ενώ ακολούθησε νέα ειδοποίηση για την περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες κλήθηκαν να κινηθούν προς τον Αγαλλιανό και τις Κεραμές, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.