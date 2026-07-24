Στη Φθιώτιδα και συγκεκριμένα στον παράδρομο της εθνικής οδού, μεταξύ Καμένων Βούρλων και Καινούργιου, σημειώθηκε τροχαίο με έναν ηλικιωμένο οδηγό αγροτικού.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τρακτέρ εκτελούσε εργασίες κοπής χόρτων με ένα μαύρο Navara να είναι πίσω του ως συνοδευτικό όχημα, με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, φάρους κλπ.

Δυστυχώς ο ηλικιωμένος οδηγός του αγροτικού δεν αντιλήφθηκε έγκαιρα το συνοδευτικό όχημα για να το προσπεράσει, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω του.

Το ευτύχημα είναι ότι υπήρξαν μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα και δεν τραυματίστηκε κανείς.

Δείτε εικόνες από το σημείο του ατυχήματος: