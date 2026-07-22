Ένας 57χρονος Γερμανός τραυματίστηκε στο κεφάλι ενώ βρισκόταν σε θαλάσσιο πάρκο αναψυχής στην παραλία Συκιάς, στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, ο τραυματισμός σημειώθηκε όταν ο άνδρας έκανε βουτιά στη θάλασσα.

Στο σημείο του παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου. Έπειτα διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, όπου νοσηλεύεται για την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Για τις συνθήκες του περιστατικού προανάκριση διενεργεί το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά, που υπάγεται στο Λιμεναρχείο Ιερισσού.