Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) προβλέπεται για σήμερα Κυριακή 19 Ιουλίου σε αρκετές περιοχές της χώρας, όπως δείχνει ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται οι εξής περιοχές:

Αττική,

Εύβοια,

Βοιωτία,

Αιτωλοακαρνανία,

Άρτα,

Πρέβεζα,

Θεσπρωτία,

Κορινθία,

Αργολίδα,

Λακωνία,

Νησιά Ιονίου,

Λέσβος,

Χίος,

Ψαρά,

Σάμος,

Ικαρία,

Ηράκλειο,

Λασίθι,

Φθιώτιδα,

Ιωάννινα,

Αχαΐα,

Ηλεία

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των συγκεκριμένων περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα οποιαδήποτε φωτιά.

Συστάσεις προς τους πολίτες

Παράλληλα, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.ά.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.