Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν οι καταγγελίες για ρωγμές και καθιζήσεις σε κτίρια στην Κυψέλη που φέρονται να συνδέονται με τις εργασίες για τη γραμμή 4 του Μετρό.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, Αριστείδης Κορέας, παρήγγειλε τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης με αφορμή καταγγελίες που κάνουν λόγο για ζημιές σε τουλάχιστον 20 πολυκατοικίες που προκλήθηκαν, σύμφωνα με τις αναφορές, κατά τη διέλευση του μετροπόντικα.

Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας θα διερευνηθεί το ενδεχόμενο να έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις αλλά και εάν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που τελούνται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ειδικοί εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό έχουν έρθει και διερευνούν το ζήτημα που ανέκυψε με τα έργα του μετρό στην Κυψέλη, την εμφάνιση δηλαδή τριχοειδών ρωγμών στην τοιχοποιία κτιρίων που βρίσκονται στους δρόμους όπου εργάζεται ο μετροπόντικας που κατασκευάζει τη γραμμή 4 από το Γαλάτσι στον Ευαγγελισμό.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο μετροπόντικας σταμάτησε μόλις εμφανίστηκαν τα προβλήματα στα κτίρια εδώ και περίπου ένα μήνα και δεν θα ξεκινήσει τη διάνοιξη της σήραγγας αν δεν ολοκληρωθούν τα συμπεράσματα των Ελλήνων και ξένων εμπειρογνωμόνων που έχουν ειδίκευση στα μηχανήματα TBM (Tunnel Boring Machine – Μηχάνημα Διάτρησης Σηράγγων).

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελληνικό Μετρό, τα προβλήματα με τις τριχοειδείς ρωγμές δεν αφορούν τον φέροντα οργανισμό κτιρίων παρά μόνο την τοιχοποιία και τους σοβάδες.

Σε κάθε περίπτωση, οι ειδικοί της Ελληνικό Μετρό αλλά και της κατασκευάστριας κοινοπραξίας ερευνούν με προσοχή όλα τα δεδομένα πριν επανεκκινήσουν τα έργα.

Σημειώνεται ότι κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονται και σήμερα θα κάνουν παράσταση στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας.

Οι καταγγελίες των κατοίκων

Σημειώνεται πως η Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης έχει καταγγείλει, μεταξύ άλλων, ότι «στους δρόμους μεταξύ της πλατείας Κυψέλης και Ευελπίδων το προηγούμενο διάστημα και μέχρι να σταματήσει ο μετροπόντικας (κατά πάσα πιθανότητα στην οδό Ζακύνθου) οι κάτοικοι βίωναν σκηνές συνεχιζόμενης καταστροφής μέσα στα ίδια τους τα σπίτια: ρωγμές που ολοένα και άνοιγαν, πόρτες και παράθυρα που σταμάτησαν να ανοίγουν/κλείνουν, αποκολλήσεις δομικών υλικών, αποκολλήσεις κτιρίων από τα διπλανά κτίρια, ύδατα που άρχισαν να αναβλύζουν σε υπόγεια (και δεν έχουν σταματήσει ως σήμερα). Κάποιοι κάτοικοι χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από τα σπίτια τους εξαιτίας θυρών που δεν μπορούσαν πια να ανοίξουν. Μερικοί εγκατέλειψαν προσωρινά την οικία τους. Ενοικιαστές που είχαν τη δυνατότητα εγκατέλειψαν τελείως τη γειτονιά. Το φαινόμενο έμοιαζε με έναν σεισμό που συνεχίζεται για μέρες.

Αυτή η διαδικασία ακόμα και σήμερα δεν γνωρίζουμε κατά πόσο έχει λήξει, μιας και κατά πώς φαίνεται η καθίζηση του εδάφους είναι γενικευμένη και είναι άγνωστο πότε το έδαφος θα σταθεροποιηθεί εντελώς: με λίγα λόγια, ίσως μιλάμε για ένα φαινόμενο ακόμα εν εξελίξει».