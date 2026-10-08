«Ναι», είπε το Πρωτοδικείο Αθηνών στην αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής κατοίκων της Κυψέλης ώστε να λάβουν γνώση εγγράφων από την «Ελληνικό Μετρό» που αφορούν πραγματογνωμοσύνες και άλλα σχετικά με τα κτίρια που έχουν πάθει ζημιές στην περιοχή.

Η πλευρά των κατοίκων χαρακτηρίζει τα έγγραφα αυτά απαραίτητα, προκειμένου να αξιολογηθεί το μέγεθος των ρωγμών και των καθιζήσεων στα κτίρια και να εκκινήσει έτσι η αποκατάστασή τους.

Έτσι, μετά την απόφαση που κάνει δεκτό το αίτημα, η «Ελληνικό Μετρό» και η κοινοπραξία που έχει αναλάβει τη γραμμή 4 του Μετρό καλούνται να επιδείξουν τα σχετικά έγγραφα στους ενάγοντες.