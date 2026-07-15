Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου άνδρα, ο οποίος αγνοείται μετά την ανατροπή του σκάφους στο οποίο επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του, στη θαλάσσια περιοχή του Ποταμού Επανομής, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ανάρτηση του ΟΦΚΑΘ, εντοπίστηκε σήμερα (15/7) το πρωί η βάρκα που επέβαινε το ζευγάρι και προσωπικά είδη που υπήρχαν μέσα σε αυτή.

Στη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, καθώς και ιδιωτικά σκάφη, που συνδράμουν στις έρευνες.

Στην επιχείρηση λαμβάνουν μέρος και μέλη του ΟΦΚΑΘ με drone και πεζοπόρο τμήμα, το οποίο κάνει έρευνες παράκτια μέχρι τη Νέα Καλλικράτεια.