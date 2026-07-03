Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 16:00 της Παρασκευής 3 Ιουλίου 2026, σε χαμηλή ξερή βλάστηση κοντά στον Λόφο Σαράντα Μάρτυρες, στον Δήμο Αχαρνών Αττικής.

Η φωτιά καίει σε περιοχή που βρίσκεται κοντά σε σπίτια, ενώ στο σημείο πνέουν μέτριοι άνεμοι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα, προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκτασή του προς κατοικημένες ζώνες.

Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα.

Από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης παρέχουν βοήθεια και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Οι δυνάμεις επιχειρούν τόσο από το έδαφος όσο και από αέρος, καθώς η περιοχή έχει ξερή βλάστηση και απαιτείται άμεσος έλεγχος της πυρκαγιάς.

Συνεχής εικόνα από drone του ΕΣΚΕΔΙΚ

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Η χρήση του drone επιτρέπει στις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να έχουν καλύτερη εικόνα της εξέλιξης της φωτιάς, των ενεργών εστιών και των σημείων που χρειάζονται άμεση επέμβαση.

Στο σημείο το Ανακριτικό Κλιμάκιο

Στην περιοχή έχει μεταβεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο μέχρι να τεθεί η φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.