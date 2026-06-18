Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης της 15χρονης Αγάπης Κ., καθώς το κορίτσι εντοπίστηκε την Τετάρτη 17 Ιουνίου, βάζοντας τέλος στην αγωνία της οικογένειας και των οικείων της που την αναζητούσαν.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού», η ανήλικη είναι καλά στην υγεία της και βρίσκεται πλέον σε ασφαλές περιβάλλον.

Υπενθυμίζεται ότι η Αγάπη Κ. είχε εξαφανιστεί το απόγευμα της 15ης Ιουνίου 2026 από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μετά την ενημέρωση για την εξαφάνισή της, το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, έπειτα από σχετικό αίτημα της οικογένειάς της, προκειμένου να συνδράμει στις προσπάθειες εντοπισμού της.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στη Αγάπη Κ. και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.