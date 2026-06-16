Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση της 15χρονης Αγάπη Κ. και της 58χρονης Σταματίνα Πέππα, με τις Αρχές και το «Χαμόγελο του Παιδιού» να έχουν προχωρήσει στη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους.

Η 15χρονη Αγάπη Κ. εξαφανίστηκε στις 15 Ιουνίου 2026, απογευματινές ώρες, από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την επόμενη ημέρα και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς υπάρχουν λόγοι ανησυχίας για την ασφάλειά της.

Η ανήλικη έχει ύψος 1,76 μ., βάρος 65 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν παντελόνι, ροζ μπλούζα και άσπρα παπούτσια.

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Κ, 15 ΕΤΩΝhttps://t.co/ttazN39k1m pic.twitter.com/ORkvW0TS8K — Χαμόγελο του Παιδιού (@hamogelo) June 16, 2026

Η 58χρονη Σταματίνα Πέππα εξαφανίστηκε στις 15 Ιουνίου 2026, μεσημεριανές ώρες, από την περιοχή των Άνω Λιοσίων στην Αθήνα. Μετά από αίτημα της οικογένειάς της και λόγω ενδείξεων ότι η ζωή της μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο, κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες ομάδες αναζήτησης και διάσωσης.

Έχει ύψος 1.65μ., είναι 68 κιλά, έχει ξανθά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη φόρμα, λευκή μπλούζα και μαύρα αθλητικά παπούτσια με λευκή σόλα.