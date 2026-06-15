Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 15/6 στην Κόνιτσα όπου τέσσερα άτομα βρέθηκαν απανθρακωμένα στο κοντέινερ που ζούσαν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του thespro.gr, τα θύματα πιθανότατα είναι τέσσερα ηλικιωμένα αδέλφια, ένας άνδρας και τρεις γυναίκες.

Η ταυτοποίησή τους αναμένεται να γίνει από τις αρμόδιες Αρχές.

Στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν πέντε πυροσβεστικά οχήματα με δέκα πυροσβέστες από την Κόνιτσα και τα Ιωάννινα, ενώ έχουν μεταβεί το Ανακριτικό Τμήμα της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ιωαννίνων, δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται, ενώ η επιχείρηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.