Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Μυτιλήνης, όταν αεροσκάφος τύπου PZL της 359 ΜΑΕΔΥ «καρφώθηκε» με τη μύτη στον αεροδιάδρομο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το αεροσκάφος επέστρεφε από περιπολία και κατά την προσγείωση τα φρένα δεν λειτούργησαν.

Δημοσίευμα της ιστοσελίδας stonisi.gr ανέφερε πως το ατύχημα σημειώθηκε, επειδή δεν λειτούργησε κανονικά το σύστημα πέδησης, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να υποστεί ζημιές.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα οι προβλεπόμενες υπηρεσίες του αεροδρομίου, ενώ ασθενοφόρο παρέλαβε τον πιλότο, ο οποίος εξήλθε μόνος του από το αεροσκάφος. Ο χειριστής είναι καλά στην υγεία του και μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Τα ακριβή αίτια του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το συμβάν.