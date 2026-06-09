Τις τρομακτικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τρίτης στον δρόμο των σπιτιών τους, επί της Αναξαγόρα και Πίνδου στην Ηλιούπολη, όπου φορτηγό εξετράπη και προκάλεσε χάος, περιγράφουν κάτοικοι.



«Απ’ ό,τι κατάλαβα το φορτηγό γλίστρησε από τον πάνω δρόμο, χτύπησε ένα αμάξι, χτύπησε μετά σε κάδο, έστριψε, έσπασε την κολόνα της ΔΕΗ και στη συνέχεια παρέσυρε τρία αμάξια. Το πρώτο ήταν του γιου μου» λέει ο κ. Χάρης. Στις νέες εικόνες από το σοβαρό ατύχημα φαίνεται ότι από το ντόμινο του φορτηγού με τα οχήματα, ένα εξ αυτών καβάλησε, κυριολεκτικά, σκαλιά και καρφώθηκε στην είσοδο πολυκατοικίας. Ταυτόχρονα, από τη σπασμένη κολόνα κρέμονταν καλώδια και γίνονταν εκκλήσεις ώστε κανείς να μην τα αγγίξει.



«Το παρέσυρε, βρήκε αντίσταση στα υπόλοιπα αμάξια και ανέβηκε πάνω στην είσοδο, σχεδόν μπήκε μέσα στην πολυκατοικία, ήταν παρκαρισμένο εδώ πάνω» προσθέτει ο κ. Χάρης.



Σύμφωνα με τους περίοικους, το περιστατικό έγινε γύρω στις 10 το πρωί και είχε ως συνέπεια να διακοπεί, εσκεμμένα, το ρεύμα στα γύρω τετράγωνα, ώστε να γίνει με ασφάλεια η αντικατάσταση της κολόνας.



Σε ό,τι αφορά τον οδηγό του φορτηγού -ο οποίος στους αστυνομικούς υποστήριξε ότι το όχημα παρουσίασε μηχανική βλάβη και δεν λειτούργησε το χειρόφρενο- οι κάτοικοι λένε ότι πρόκειται για έναν ηλικιωμένο άνδρα, πάνω από 70, ίσως και 80 ετών, ο οποίος «δεν ήταν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση».