Ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (8/6) στο λιμάνι της Ραφήνας, όταν το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο Andros King προσέκρουσε στον βόρειο λιμενοβραχίονα του λιμένα με αποτέλεσμα αυτός να σπάσει.

Όπως επισημαίνει το iRafina.gr, η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή και ο λιμενοβραχίονας κόπηκε στα δύο.

Το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από τη Μύκονο, την Τήνο και την Άνδρο προς Ραφήνα, μεταφέροντας 283 επιβάτες, 67 Ι.Χ.Ε. οχήματα, 13 φορτηγά, 10 δίκυκλα και 60 μέλη πληρώματος.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ επιβατών ή μελών του πληρώματος, ενώ δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση ή διαρροή καυσίμων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού.

Στην περιοχή τη στιγμή που σημειώθηκε το περιστατικό έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 έως 5 μποφόρ.

Για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος πραγματοποιείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας, το οποίο εξετάζει όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πρόσκρουση.

Μετά από τον έλεγχο που διεξήχθη, δεν διαπιστώθηκαν ζημιές και το πλοίο ταξίδεψε σήμερα στις 07:50 το πρωί από το λιμάνι της Ραφήνας.

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