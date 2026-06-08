Τις πληγές τους μετρούν δέκα κάτοικοι της Εύβοιας καθώς τα σπίτια τους υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τον σεισμό των 5,2 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ που ταρακούνησε την περιοχή.

Από τα δέκα σπίτια που έπαθαν ζημιές από τον σεισμό το σπίτι 88χρονης παρουσιάζει τις μεγαλύτερες, όπως κατέγραψε η κάμερα του ΕΡΤnews.

Οι πέτρες από τον τοίχο βρίσκονται ακόμη πάνω στο κρεβάτι της γυναίκας και η ίδια δεν μπορεί να πιστέψει τι συνέβη ενώ συνεχίζεται η σεισμική ακολουθία στην Εύβοια.

Δύο κλιμάκια από τεχνικούς αναλαμβάνουν από στιγμή σε στιγμή τους χαρακτηρισμούς των ζημιών (πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο) τόσο στη Δαφνούσα όσο και στο Προκόπι. Οι αυτοψίες θα ολοκληρωθούν άμεσα και μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει η διαδικασία των αποζημιώσεων.

Στη Βόρεια Εύβοια επίσης μεταβαίνει ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρο Καμπούρη.