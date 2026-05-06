Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης 6/5 στη λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος των Αχαρνών, στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Για αρκετή ώρα η κίνηση των οχημάτων γινόταν από τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, καθώς κλειστές ήταν η μεσαία και η αριστερή, σύμφωνα με την ενημέρωση από την Τροχαία.

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο ΚΑΤ, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η κατάσταση της υγείας του ενός είναι σοβαρή.

Αυτή την ώρα (08:15), η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό διεξάγεται κανονικά.

