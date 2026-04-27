Ιατρικό θαύμα χαρακτήρισε η ΠΟΕΔΗΝ το γεγονός ότι επέζησε η 13χρονη μαθήτρια που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι.

Η ανήλικη έπεσε από τον πρώτο όροφο και οδηγήθηκε αμέσως στο χειρουργείο, φέροντας κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Μετά από πολύωρη επέμβαση η κατάσταση της υγείας της σταθεροποιήθηκε και πλέον διέφυγε τον κίνδυνο.

Η ΠΟΕΔΗΝ ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Τα νέα είναι ευχάριστα για την 13χρονη μαθήτρια που έπεσε από τον πρώτο όροφο στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου.

Έχει διαφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή της.

Πρόκειται για ιατρικό θαύμα, ιατρικό επίτευγμα.

Θυμίζουμε ότι την ώρα της πολύωρης χειρουργικής επέμβασης συνεχώς πάθαινε ανακοπές το κορίτσι. Και η μάχη με τον θάνατο συνεχίστηκε και στη ΜΕΘ που νοσηλεύεται.

Είμαστε υπερήφανοι με τη θεραπευτική της ομάδα γιατί κατάφερε το ακατόρθωτο.

Βέβαια παραμένει διασωληνωμένη και σε καταστολή στη ΜΕΘ. Θα γίνουν νέες εξετάσεις αύριο για να δούμε την αντίδραση του εγκεφάλου.

Βήμα… Βήμα».

«Σταματούσε το χειρουργείο, έκαναν ΚΑΡΠΑ και ξανά χειρουργείο»

Υπεράνθρωπη ήταν η προσπάθεια των γιατρών για να σωθεί η 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, περιγράφοντας τον αγώνα των γιατρών, είπε: «Κουράγιο στους γονείς, έχουν δρόμο μπροστά τους… Το παιδί μεταφέρθηκε στο Αγία Σοφία από το Αττικό βαριά τραυματισμένο και διασωληνωμένο.

Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κατάγματα στη βάση του κεφαλιού, αιμοθώρακα, κατάγματα στη λεκάνη, πάρα πολύ σοβαρά. Αμέσως οδηγήθηκε στο χειρουργείο.

Είναι δώρο ζωής ότι ζει σήμερα το παιδί. Οφείλεται σε αυτή την καταπληκτική χειρουργική ομάδα που έδωσε μάχη. Το χειρουργούσαν και πάθαινε ανακοπές. Σταματούσε το χειρουργείο, έκαναν ΚΑΡΠΑ και ξανά χειρουργείο, αφού επανέρχονταν. Αυτό συνέβη τέσσερις φορές μέσα σε μία ώρα».

Πώς συνέβη η πτώση

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, όταν –υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες– η 13χρονη βρέθηκε στο κενό από ύψος περίπου τεσσάρων μέτρων, την ώρα που οι μαθητές επέστρεφαν στις τάξεις τους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες συμμαθητών της, το κορίτσι φέρεται να καθόταν στην κουπαστή των κάγκελων του μπαλκονιού, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί πώς ακριβώς σημειώθηκε η πτώση.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση, με τη σχολική νοσηλεύτρια να σπεύδει πρώτη στο σημείο, ενώ το ΕΚΑΒ έφτασε μέσα σε λίγα λεπτά για τη διακομιδή της.

Συγκλονίζει η μητέρα της 13χρονης

Η μητέρα της 13χρονης περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε, όταν ενημερώθηκε για το περιστατικό.

«Με πήραν τηλέφωνο από το σχολείο και μου είπαν ότι το παιδί έπεσε από το μπαλκόνι. Έτρεχα πανικόβλητη, κανείς δεν μπορούσε να μου εξηγήσει τι είχε συμβεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.