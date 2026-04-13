Η Hellenic Train ανακοίνωσε αλλαγές στο πρόγραμμα δρομολογίων στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Θεσσαλονίκη, λόγω προγραμματισμένων διελεύσεων εμπορευματικών συρμών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αναστέλλονται τα απογευματινά δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1634 και 1635 συγκεκριμένες ημέρες: Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή (15, 17 και 19 Απριλίου).

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, τα συγκεκριμένα δρομολόγια θα αντικατασταθούν από λεωφορεία της εταιρείας, τα οποία θα εκτελούν τη διαδρομή και θα σταματούν σε όλους τους ενδιάμεσους σταθμούς.

Ωστόσο, δεν θα πραγματοποιούνται στάσεις σε συγκεκριμένα σημεία, μεταξύ των οποίων: Ν. Φιλαδέλφεια, Γαλλικός, Πεδινό, Μεταλλικό, Χέρσος, Δοϊράνη, Στρυμώνας και Σκοτούσσα.