Ειδικό πρόγραμμα δρομολογίων θα εφαρμοστεί στα λεωφορεία και τρόλεϊ της Αθήνας κατά τις εορταστικές ημέρες του Πάσχα.
Δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ:
- Μ. Παρασκευή 10 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης
- Μ. Σάββατο 11 Απριλίου: Όλα τα οχήματα θα αρχίσουν να αποσύρονται νωρίτερα ώστε να βρίσκονται στα αμαξοστάσια στις 23:00 το βράδυ
- Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί πρόγραμμα «Κυριακής & Αργιών»
- Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί πρόγραμμα «Κυριακής & Αργιών»
- Την Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης.