Ειδικό πρόγραμμα δρομολογίων θα εφαρμοστεί στα λεωφορεία και τρόλεϊ της Αθήνας κατά τις εορταστικές ημέρες του Πάσχα.

Δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ:

  • Μ. Παρασκευή 10 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης
  • Μ. Σάββατο 11 Απριλίου: Όλα τα οχήματα θα αρχίσουν να αποσύρονται νωρίτερα ώστε να βρίσκονται στα αμαξοστάσια στις 23:00 το βράδυ
  • Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί πρόγραμμα «Κυριακής & Αργιών»
  • Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί πρόγραμμα «Κυριακής & Αργιών»
  • Την Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης.