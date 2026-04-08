Η τιμή του βαρελιού West Texas Intermediate (WTI), που αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για το αμερικανικό αργό στις διεθνείς αγορές, καταγράφει εντυπωσιακή πτώση σχεδόν 18% τις πρώτες πρωινές ώρες, μετά τις ανακοινώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και της ιρανικής πλευράς για εκεχειρία δύο εβδομάδων και την έναρξη διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Λίγη ώρα πριν από το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, περί τις 02:30 (σ.σ. ώρα Ελλάδας), η τιμή του WTI υποχωρούσε κατά 17,64%, στα 93,03 δολάρια.

Πριν από τις ανακοινώσεις, η τιμή του WTI είχε αυξηθεί κατά περίπου 70% από το ξέσπασμα του πολέμου την 28η Φεβρουαρίου.