Πότε πέφτει φέτος του Αγίου Γεωργίου και αλλάζει τελικά η ημερομηνία της γιορτής; Η απάντηση ενδιαφέρει χιλιάδες πιστούς, καθώς πρόκειται για μία από τις πιο σημαντικές εορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Η μνήμη του Αγίου Γεωργίου τιμάται παραδοσιακά στις 23 Απριλίου. Για το 2026, η γιορτή πέφτει κανονικά την Πέμπτη 23 Απριλίου, χωρίς καμία αλλαγή στο εκκλησιαστικό ημερολόγιο.

Ο λόγος είναι ότι το Ορθόδοξο Πάσχα εορτάζεται φέτος νωρίτερα, στις 12 Απριλίου. Έτσι, η ημέρα του Αγίου Γεωργίου ακολουθεί την Ανάσταση και τη Διακαινήσιμο Εβδομάδα, γεγονός που επιτρέπει τον εορτασμό της στη σταθερή της ημερομηνία.

Παρότι η ημερομηνία είναι σταθερή, σε ορισμένες περιπτώσεις η γιορτή μεταφέρεται. Συγκεκριμένα, όταν η 23η Απριλίου συμπίπτει με τη Μεγάλη Εβδομάδα ή προηγείται του Πάσχα, τότε – σύμφωνα με την εκκλησιαστική τάξη – ο εορτασμός μετατίθεται για τη Δευτέρα του Πάσχα.

Η αλλαγή αυτή γίνεται ώστε να μην επισκιάζεται η περίοδος των Παθών και της νηστείας από πανηγυρικές εορτές.

Ο Άγιος Γεώργιος είναι ένας από τους πιο αγαπητούς Αγίους της Χριστιανοσύνης, με πλούσια παράδοση θαυμάτων. Το πιο γνωστό από αυτά είναι η Δρακοκτονία.

Σύμφωνα με την παράδοση, στην περιοχή της Κυρήνης, στη σημερινή Λιβύη, ένας φοβερός δράκος τρομοκρατούσε τους κατοίκους, εμποδίζοντας την πρόσβαση στο νερό και απαιτώντας καθημερινά ανθρώπινη θυσία.

Η ιστορία αναφέρει πως ο Άγιος Γεώργιος εμφανίστηκε την κρίσιμη στιγμή και σκότωσε το τέρας, σώζοντας την κόρη του τοπικού άρχοντα και λυτρώνοντας την περιοχή από τον φόβο. Η γιορτή του παραμένει μέχρι σήμερα ιδιαίτερα δημοφιλής στην Ελλάδα, με πλήθος εορτασμών και πανηγυριών σε κάθε γωνιά της χώρας.