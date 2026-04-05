Στο κέντρο της Χαλκίδας, εγκαταλελειμμένο σπίτι υποχώρησε το βράδυ της Κυριακής, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Το συμβάν έγινε στη συμβολή των οδών Δούκα και Κοτοπούλη, με κατοίκους να κάνουν λόγο για δυνατό θόρυβο και έντονη σκόνη που κάλυψε το σημείο. Τμήματα του κτιρίου κατέληξαν στον δρόμο, ο οποίος αποκλείστηκε.

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, προχωρώντας σε αποκλεισμό της περιοχής για λόγους ασφαλείας.

Όπως αναφέρει το eviathema, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς δεν περνούσε κάποιος από το σημείο τη στιγμή της κατάρρευσης.