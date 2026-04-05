Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή της Αμφιθέας στην Εύβοια, όταν ένα 4×4 τζιπ με τέσσερις επιβαίνοντες ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε σε ρέμα.

Η στιγμή ήταν δραματική, καθώς το όχημα βρέθηκε σε επικίνδυνη θέση, απειλώντας τη ζωή των επιβατών.

Σύμφωνα με το evima.gr τα μέλη του συλλόγου fetesclub4x4 με ψυχραιμία, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τους τέσσερις επιβαίνοντες και να τους φέρουν με ασφάλεια στην επιφάνεια, αποσοβώντας τα χειρότερα.

Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

