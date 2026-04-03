Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Θερίσου στο Ηράκλειο Κρήτης τα ξημερώματα της Παρασκευής 3 Απριλίου, όταν ένας 63χρονος σκοτώθηκε πέφτοντας από ταράτσα 6όροφου κτιρίου, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν πως πρόκειται για αυτοκτονία.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι Αρχές και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, δυστυχώς όμως ο θάνατος του 63χρονου ήταν ακαριαίος. Στο σημείο έσπευσαν και αστυνομικοί που διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Ο 63χρονος, λογιστής σε εταιρεία στο Ηράκλειο, το προηγούμενο βράδυ είχε βγει με τη σύζυγό του. Όταν το ζευγάρι επέστρεψε στο σπίτι, η γυναίκα πήγε για ύπνο, ενώ ο 63χρονος γύρω στις 5:00 τα ξημερώματα, ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας και έπεσε στο κενό, σύμφωνα με το cretalive.gr.