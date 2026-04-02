Με μεγάλη επιτυχία και με αθρόα συμμετοχή 200 εκπαιδευτικών και 100 μαθητών από ολόκληρη την Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε το 14ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα «Λέμε την αλήθεια στην εξουσία» του Ιδρύματος «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη», την προηγούμενη Δευτέρα στο ξενοδοχείο «NJV Athens Plaza».

Το σεμινάριο, το οποίο είναι πλέον ετήσιος θεσμός, έχει ως στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών γύρω από τη βιωματική διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα σχολεία. Το Σεμινάριο συντόνισαν η Γενική Γραμματέας του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας» και σύμβουλος του Ιδρύματος Ινώ Κωνσταντοπούλου και η συντονίστρια του Προγράμματος «Λέμε την αλήθεια στην εξουσία» στην Ελλάδα, Γωγώ Σταθοπούλου.

Εμπειρίες και βιωματική μάθηση για τη νέα γενιά

Στο πλαίσιο του Σεμιναρίου πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του νέου κεφαλαίου του βιβλίου, που διδάσκεται σε μαθητές ολόκληρης της Ελλάδας, και είναι αφιερωμένο στο έργο της αείμνηστης Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη ως υπέρμαχου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανάμεσα σε διεθνώς βραβευμένες προσωπικότητες όπως ο Nelson Mandela, η Μαlala, ο Βarack Obama, o Γιώργος Σεφέρης και πολλοί άλλοι.

Το νέο κεφάλαιο εντάχθηκε στο εγχειρίδιο διδασκαλίας με πρωτοβουλία του Ιδρύματος «Robert F. Kennedy Human Rights» καθώς και με την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Στον εναρκτήριο χαιρετισμό της, η ακτιβίστρια και πρόεδρος του «Robert F. Kennedy Human Rights», Kerry Kennedy υπογράμμισε μεταξύ άλλων «Η Μαριάννα Βαρδινογιάννη ξεχώριζε για την αγάπη, τη τρυφερότητα και τη φροντίδα που είχε για όλους όσοι βρίσκονται σε ανάγκη, για όλους όσοι αγωνίζονται. Ο τρόπος που το έκανε ήταν συγκλονιστικός και είχα την ευλογία να είμαι στο πλευρό της και να το βιώσω».

Διεθνής θεσμός και φωνή δύναμης για τους μαθητές

Παράλληλα, η Kerry Κennedy έστειλε ένα μήνυμα προς όλους τους Έλληνες εκπαιδευτικούς στο οποίο ανέφερε:

«Το έργο σας σήμερα είναι πιο σημαντικό από ποτέ. Ο κόσμος μας βρίσκεται υπό τεράστια πίεση – από ασθένειες, από την απειλή ενός πυρηνικού πολέμου, από την τρομοκρατία και από άλλες παγκόσμιες απειλές. Εσείς έχετε την δύναμη, μέσα από αυτό το πρόγραμμα, να διδάξετε στην επόμενη γενιά ότι έχουν την ικανότητα να δημιουργήσουν αλλαγή, ότι μπορούν να συνεργαστούν και να χτίσουν κοινότητες που μπορούν να δημιουργήσουν έναν πιο δίκαιο και ειρηνικό κόσμο».

Παίρνοντας στην συνέχεια το λόγο η πρόεδρος του Ιδρύματος «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη», Νούλη Μανώλη, ευχαρίστησε με τη σειρά της, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που έχουν αγκαλιάσει με θέρμη το εν λόγω πρόγραμμα. Στο μήνυμα της η κυρία Μανώλη ανέφερε «Κάθε φορά που συναντιόμαστε, νιώθω βαθιά υπερηφάνεια για αυτή τη μεγάλη κοινότητα που έχει δημιουργηθεί γύρω από το πρόγραμμα.

Μια κοινότητα εκπαιδευτικών που εμπνέουν, μαθητών που τολμούν να εκφραστούν, και συνεργατών που στηρίζουν με συνέπεια ένα έργο που ξεπερνά τα όρια της εκπαίδευσης και αγγίζει την καρδιά της κοινωνίας μας. Το πρόγραμμα αυτό, δεν είναι απλώς ένα εκπαιδευτικό εργαλείο.

Είναι ένας διεθνής θεσμός, ένας φάρος που υπενθυμίζει σε νέους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο ότι η φωνή τους έχει δύναμη, ότι η αλήθεια έχει αξία και ότι η δημοκρατία χρειάζεται ενεργούς πολίτες για να παραμείνει ζωντανή».

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Ακαδημαϊκός Καθηγητής και Πρόεδρος του Ελληνικού «Ινστιτούτου Παστέρ» Γεώργιος Χρούσος, ο οποίος υπογράμμισε «Από την πλευρά της επιστήμης, γνωρίζουμε ότι η αδικία και ο φόβος εγγράφονται στο σώμα. Το χρόνιο στρες διαβρώνει τον άνθρωπο, όχι μόνο ψυχικά αλλά και βιολογικά. Αντιθέτως, η εμπιστοσύνη, η δικαιοσύνη, η αίσθηση ύπαρξης νοήματος στη ζωή μας – αυτά είναι οι θεμέλιοι λίθοι της υγείας και της υγιούς μακροζωίας. Έτσι, τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι μόνο πολιτική αρχή είναι βιολογική αναγκαιότητα.»

Μηνύματα στο 14ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα «Λέμε την αλήθεια στην εξουσία» του Ιδρύματος «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη», απεύθυναν επίσης ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Σπυρίδων Δουκάκης, όπως και η Πρόεδρος της «Axion Hellas» Αλίκη Δρακούλη, που αποτελεί, όλα αυτά τα χρόνια, σταθερό σύμμαχο του Ιδρύματος «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη», φροντίζοντας για τη διάδοση του προγράμματος «Λέμε την αλήθεια στην εξουσία», στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας.

Από τη θεωρία στην πράξη: Ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη

Η παρουσίαση του νέου κεφαλαίου του προγράμματος «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-Γιατί η αγάπη είναι η απάντηση για όλα» έγινε από τη διδάκτορα Κλασσικής Φιλολογίας Φένια Αδαμίδη, η οποία παράλληλα με την παρουσίαση έδωσε και την εκπαιδευτική του διάσταση, που εστιάζει στην προσφορά και την κοινωνική αλληλεγγύη.

Μέσα από την ιστορία της Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη , οι μαθητές αναγνωρίζουν το δικαίωμα στην υγεία, την προστασία του παιδιού, των γυναικών, των προσφύγων, την αξία του εθελοντισμού, της πολιτιστικής κληρονομίας. Όπως επεσήμανε η κυρία Αδαμίδη το κεφάλαιο αυτό επιτρέπει σε Δασκάλους και μαθητές να επικεντρωθούν πάνω σε τρεις άξονες:

Την Ενσυναίσθηση, και το πώς η δράση ενός ατόμου μπορεί να ανακουφίσει τον πόνο χιλιάδων παιδιών. Την Πολιτειότητα (Citizenship), κατά την οποία η Μαριάννα Βαρδινογιάννη δεν περίμενε την εξουσία να δώσει λύσεις, αναλαμβάνοντας δράση εκεί που υπήρχε κενό, δημιουργώντας ταυτόχρονα υποδομές όπως το νοσοκομείο «Ελπίδα».

Την Τοπική Συνάφεια, όπου η σύνδεση του προγράμματος με την ελληνική πραγματικότητα κάνει τα ανθρώπινα δικαιώματα «χειροπιαστά». Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές μαθαίνουν να αναγνωρίζουν μέρη και καταστάσεις που τους είναι οικεία, γεγονός που ενισχύει τη δέσμευσή τους στο μάθημα.

Η κυρία Αδαμίδη έκλεισε την ομιλία της αναφέροντας: «…Η Μαριάννα Βαρδινογιάννη πίστευε στη νέα γενιά. Αυτό το κεφάλαιο είναι μια ευκαιρία για να δώσουμε στους μαθητές μας τη φωνή, το θάρρος και την πίστη να χτίσουν έναν κόσμο πιο δίκαιο και πιο ανθρώπινο. Ας ακούσουμε τα λόγια της: «ο ανθρωπισμός και η αλληλεγγύη δεν έχουν χρώμα, εθνικότητα και θρησκεία. Πηγάζουν απευθείας από το αίσθημα αγάπης για τον συνάνθρωπο και τη συμπόνια αλλά και από το αίσθημα ευθύνης και επίγνωσης και μπορούν να μεταμορφώσουν τον κόσμο μας τις χώρες μας, τις κοινωνίες μας, ακόμη και τη ζωή μιας οικογένειας, ενός ανθρώπου, ενός παιδιού. Και γι’ αυτό σίγουρα αξίζει να αγωνιστεί κανείς».

Με αφορμή τη θέσπιση των Περιφερειακών Σεμιναρίων, το Ίδρυμα «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» θέλοντας να αναδείξει την άξια μέσα στην Ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα, τίμησε συμβολικά το «Καλλιτεχνικό Σχολείο Κοζάνης» που παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό και πολιτιστικό έργο, καθώς και τον ταλαντούχο μαθητή του, Ευάγγελο Καλημέρη.

Στο πρόσωπό του μαθητή τιμήθηκαν οι μαθητές των ελληνικών σχολείων, που με τον χαρακτήρα και την καθημερινή τους προσπάθεια αναδεικνύονται σε πρότυπα ήρεμης δύναμης της ελληνικής νεολαίας.