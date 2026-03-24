Έως τις 27 Μαρτίου παρατείνεται η προθεσμία εγγραφής σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, για το ερχόμενο σχολικό έτος 2026-2027.

Τα παραπάνω έκανε γνωστά νωρίτερα σήμερα, Τρίτη, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

οι αιτήσεις εγγραφών πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά και οι γονείς και κηδεμόνες, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TaxisNet, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω των ειδικών πλατφορμών:

«Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο»: https://proti-eggrafi.services.gov.gr

«Εγγραφή στην Πρώτη Δημοτικού»: https://adimotikou.eservices.minedu.gov.gr

Η τελική κατανομή των μαθητών και μαθητριών στις σχολικές μονάδες θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, βάσει της μόνιμης διεύθυνσης κατοικίας και των ισχυουσών σχολικών περιφερειών.