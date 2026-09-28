Οι τουρκικές αρχές αποφάσισαν την άρση των εντολών δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που είχαν επιβληθεί σε 46 εταιρείες στο πλαίσιο έρευνας που αφορά επενδυτικά κεφάλαια και χειραγώγηση της αγοράς, όπως μετέδωσε τη Δευτέρα ο τηλεοπτικός σταθμός NTV και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ανέφερε σε δήλωσή της ότι η απόφαση ελήφθη μετά από νέες αξιολογήσεις και κοινοποιήσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της χώρας (SPK), σύμφωνα με το NTV και όπως αναμεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Οι εταιρείες αυτές, σημειώνει το δημοσίευμα, συγκαταλέγονταν μεταξύ δεκάδων νομικών προσώπων, επενδυτικών κεφαλαίων και φυσικών προσώπων των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία είχαν δεσμευτεί, καθώς οι ανακριτές εξέταζαν μεγάλες χρηματιστηριακές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από τον Ιούλιο – όταν τα υπό εξέταση funds έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο ενεργητικού υπό διαχείριση – έως τις 16 Σεπτεμβρίου, την ημέρα πριν η SPK διατάξει την εκκαθάριση δεκάδων κεφαλαίων κατά τη διάρκεια μιας κρίσης ρευστότητας.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ακίν Γκουρλέκ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι ανακριτές εξέταζαν λεπτομερώς μεγάλες αγορές και πωλήσεις μετοχών κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη χειραγώγηση της αγοράς.

Οι Αρχές είχαν προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων 46 εταιρειών, 18 funds και 42 φυσικών προσώπων, ενώ σε 37 άτομα είχαν επιβληθεί απαγορεύσεις εξόδου από τη χώρα.

Η παραίτηση στελέχους του AKP

Το Σαββατοκύριακο, η Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά, αντιπρόεδρος του κυβερνώντος AKP του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παραιτήθηκε από τις κομματικές θέσεις της, μετά από καταγγελία πολιτικού της αντιπολίτευσης ότι η ίδια και ο σύζυγός της είχαν αποκομίσει σημαντικά κέρδη από συναλλαγές στη μετοχή της Ozata Denizcilik πριν από την αναταραχή στην αγορά.

Η Καγιά ανέφερε σε ανάρτησή της στο Χ ότι θεωρεί απαραίτητο να αναλάβει την πολιτική ευθύνη όσο εξετάζονται οι καταγγελίες και ζήτησε από τον Ερντογάν να την απαλλάξει από όλες τις κομματικές θέσεις που κατέχει. Δεν τοποθετήθηκε ειδικότερα επί των καταγγελιών.

Son günlerde meydana gelen ve kamuoyunu meşgul eden bir meseleyle ilgili olarak bugün şahsım hakkında birtakım iddia ve değerlendirmeler gündeme getirilmiştir.



Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde söz konusu meseleye ilişkin ortaya… — Dr.Betül Sayan Kaya 🇹🇷 (@drbetulsayan) September 26, 2026

Η κρίση εκδηλώθηκε μετά τις υποψίες για χειραγώγηση των τιμών σε ορισμένες μετοχές περιορισμένης εμπορευσιμότητας, οι οποίες οδήγησαν σε μεγάλες απώλειες και πιέσεις για εξαγορές μεριδίων από επενδυτικά κεφάλαια. Οι ρυθμιστικές αρχές προχώρησαν στη συνέχεια σε έκτακτα μέτρα με στόχο τη στήριξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.