Ένα από τα μεγαλύτερα χρηματοοικονομικά σκάνδαλα των τελευταίων ετών στην Τουρκία εξελίσσεται τις τελευταίες ημέρες, με τις αρχές να ερευνούν ένα δίκτυο επενδυτικών κεφαλαίων που προσέλκυσε εκατοντάδες χιλιάδες μικροεπενδυτές, πριν βρεθεί αντιμέτωπο με μαζικές αιτήσεις εξαγοράς και σοβαρή κρίση ρευστότητας.

Η υπόθεση που ξεκίνησε ως πρόβλημα σε ορισμένα επενδυτικά funds εξελίχθηκε σε μεγάλη εισαγγελική έρευνα με συλλήψεις κορυφαίων στελεχών χρηματοοικονομικών εταιρειών, δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και έλεγχο μεταφορών χρημάτων και κρυπτονομισμάτων στο εξωτερικό.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι εταιρείες Pusula Portföy, Tera Yatırım και Katılımevim, ενώ οι τουρκικές αρχές εξετάζουν εάν υπήρξαν πρακτικές που προσομοιάζουν με σχήματα τύπου Ponzi, τεχνητή διόγκωση αξιών και χειραγώγηση μετοχών.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, η κρίση επηρεάζει κεφάλαια συνολικού ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων και εκατοντάδες χιλιάδες λογαριασμούς επενδυτών.

Οι συλλήψεις που άλλαξαν την εικόνα της υπόθεσης

Η έρευνα πέρασε σε νέα φάση όταν οι τουρκικές αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις κορυφαίων στελεχών.

Μεταξύ των προσώπων που βρέθηκαν στο επίκεντρο είναι ο Serdar Turhan, πρόεδρος της Pusula Holding, ο πρόεδρος της Tera Yatırım Holding Emre Tezmen, καθώς και στελέχη της Tera, όπως οι Alper Öztürk, Emre Alkin και Kerem Alkin.

Σύμφωνα με τουρκικές δικαστικές πηγές, οι συγκεκριμένοι οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη στο πλαίσιο της έρευνας για πράξεις που σχετίζονται με συναλλαγές στην κεφαλαιαγορά.

Στις τελευταίες εξελίξεις, τουρκικά μέσα μετέδωσαν ότι οι πέντε βασικοί ύποπτοι οδηγήθηκαν με αίτημα προφυλάκισης, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

Παράλληλα, οι αρχές είχαν ήδη επιβάλει περιορισμούς σε πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και μέτρα προστασίας περιουσιακών στοιχείων.

Πώς στήθηκε η κρίση: Οι μετοχές χαμηλής διασποράς και οι τεχνητές αποδόσεις

Το βασικό ερώτημα των ερευνών αφορά τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα funds εμφάνιζαν εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις.

Σύμφωνα με αναλύσεις που δημοσιεύτηκαν σε διεθνή οικονομικά μέσα, μέρος των κεφαλαίων είχε μεγάλη έκθεση σε μετοχές μικρής διασποράς, δηλαδή εταιρείες όπου περιορισμένος αριθμός μετοχών κυκλοφορεί ελεύθερα στην αγορά.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, ακόμη και περιορισμένες αγοραπωλησίες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την τιμή μιας μετοχής.

Οι αρχές εξετάζουν εάν ορισμένα funds χρησιμοποιούσαν τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις για να εμφανίζουν αυξημένες αποτιμήσεις στα χαρτοφυλάκιά τους, προσελκύοντας νέους επενδυτές.

Ορισμένοι αναλυτές έχουν χαρακτηρίσει τις αποδόσεις αυτές «μη βιώσιμες», υποστηρίζοντας ότι η πραγματική αξία ορισμένων επενδύσεων μπορεί να απείχε σημαντικά από τις εμφανιζόμενες αποτιμήσεις.

Η Tera και η εκρηκτική άνοδος που κατέληξε σε κατάρρευση

Ένα από τα κεντρικά ονόματα της υπόθεσης είναι η Tera Yatırım.

Η εταιρεία είχε γνωρίσει θεαματική άνοδο στο χρηματιστήριο, με τη μετοχή της να καταγράφει τεράστια κέρδη μέσα σε λίγα χρόνια.

Σύμφωνα με διεθνείς αναφορές, η μετοχή της είχε φτάσει σε ακραίες αποδόσεις, προσελκύοντας έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Η κατάσταση άλλαξε όταν η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αντιμετώπιζε προβλήματα στην κάλυψη ορισμένων αιτημάτων εξαγοράς μεριδίων μετά από αυξημένες εκροές κεφαλαίων.

Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε κύμα ανησυχίας και επιτάχυνε τις πιέσεις στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης.

131 funds στο μικροσκόπιο και εκατοντάδες χιλιάδες επενδυτές σε αναμονή

Η τουρκική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SPK) παρενέβη δραστικά, αποφασίζοντας τη διαδικασία εκκαθάρισης δεκάδων επενδυτικών κεφαλαίων.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η απόφαση αφορά 131 funds που συνδέονται με επτά εταιρείες, με τον αριθμό των επηρεαζόμενων επενδυτών να ανέρχεται σε εκατοντάδες χιλιάδες.

Η διαδικασία εκκαθάρισης γίνεται με στόχο να αποτιμηθεί η πραγματική κατάσταση των χαρτοφυλακίων και να διαπιστωθεί ποια περιουσιακά στοιχεία παραμένουν διαθέσιμα.

Παράλληλα, οι τουρκικές αρχές προσπάθησαν να περιορίσουν την πίεση στις αγορές μέσω παρεμβάσεων ρευστότητας.

Τα χρήματα στο εξωτερικό: Ελβετία, κρυπτονομίσματα και η έρευνα για μεταφορές κεφαλαίων

Ένα από τα πιο ευαίσθητα σκέλη της υπόθεσης αφορά τις κινήσεις χρημάτων εκτός Τουρκίας.

Οι εισαγγελικές αρχές ζήτησαν στοιχεία για μεταφορές χρημάτων και κρυπτονομισμάτων από το 2024 και μετά, προκειμένου να εξεταστεί εάν πραγματοποιήθηκαν μετακινήσεις περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο αυτό, οι έρευνες επεκτάθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς, περιουσιακά στοιχεία και συναλλαγές στελεχών αλλά και προσώπων του οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

Η υπόθεση απέκτησε επιπλέον διεθνές ενδιαφέρον μετά τις αναφορές της τουρκικής Sözcü για περιουσιακά στοιχεία του Serdar Turhan στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων και στην Ελλάδα, με αγορά ακινήτου και απόκτηση άδειας διαμονής.

Οι συγκεκριμένες πληροφορίες αποτελούν ισχυρισμούς που μεταδίδονται από τουρκικά μέσα και εξετάζονται στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας.

Η Ελλάδα στο κάδρο των αποκαλύψεων

Η αναφορά στην Ελλάδα αποτελεί το νέο στοιχείο που διαφοροποιεί το σκάνδαλο από μια εσωτερική τουρκική χρηματοοικονομική υπόθεση.

Σύμφωνα με τη Sözcü, ο Serdar Turhan φέρεται να είχε αποκτήσει δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα και να είχε αγοράσει κατοικία στη χώρα.

Η πληροφορία αυτή δεν σημαίνει ότι έχει αποδειχθεί παράνομη δραστηριότητα στην Ελλάδα, αλλά εντάσσεται στην ευρύτερη έρευνα για το εάν στελέχη της υπόθεσης προσπάθησαν να μεταφέρουν περιουσιακά στοιχεία εκτός Τουρκίας.

Το στοιχείο αυτό προσδίδει διεθνή διάσταση στην υπόθεση, καθώς οι τουρκικές αρχές εξετάζουν πλέον όχι μόνο τις εσωτερικές συναλλαγές αλλά και πιθανές διαδρομές κεφαλαίων στο εξωτερικό.

Το μεγάλο ερώτημα για την τουρκική αγορά

Το σκάνδαλο των funds έχει ανοίξει μια μεγαλύτερη συζήτηση στην Τουρκία για την εποπτεία των χρηματοοικονομικών αγορών.

Η κυβέρνηση και οι αρμόδιες αρχές επιχειρούν να περιορίσουν τις επιπτώσεις, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για πρόβλημα συγκεκριμένων εταιρειών και όχι για συνολική κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Ωστόσο, το πλήγμα στην εμπιστοσύνη των μικροεπενδυτών είναι σημαντικό.

Το βασικό ερώτημα πλέον είναι εάν η έρευνα θα περιοριστεί σε συγκεκριμένες εταιρείες και πρακτικές ή εάν θα αποκαλύψει βαθύτερα προβλήματα στη λειτουργία της τουρκικής κεφαλαιαγοράς.

Για εκατοντάδες χιλιάδες επενδυτές, η απάντηση δεν αφορά μόνο τις αποδόσεις που χάθηκαν, αλλά το αν μπορούν να εμπιστευτούν ξανά ένα σύστημα που τους υποσχέθηκε υψηλές αποδόσεις και κατέληξε σε μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές αναταράξεις των τελευταίων ετών στην Τουρκία