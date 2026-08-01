Με τη μέση τιμή τόσο της αμόλυβδης όσο και του πετρελαίου κίνησης να υπερβαίνουν τα 2 ευρώ το λίτρο, ενεργοποιείται από σήμερα, 1η Αυγούστου 2026, η νέα επιδότηση στο ντίζελ, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να περιορίσει μέρος των ανατιμήσεων που προκαλούν οι υψηλές διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ωστόσο, η πραγματική ελάφρυνση που θα φτάσει στην αντλία θα εξαρτηθεί από το αν θα συνεχιστεί το ανοδικό κύμα στις διεθνείς τιμές πετρελαίου.

Η κρατική ενίσχυση ισχύει έως τις 31 Αυγούστου 2026 και ανέρχεται σε 8 λεπτά ανά λίτρο προ ΦΠΑ, δηλαδή περίπου 10 λεπτά στην τελική τιμή. Σε αυτήν προστίθεται η έκπτωση των 5 λεπτών ανά λίτρο που συνεχίζουν να παρέχουν τα ελληνικά διυλιστήρια, με αποτέλεσμα η συνολική ελάφρυνση για το πετρέλαιο κίνησης να φθάνει τα 15 λεπτά ανά λίτρο.

Για τη βενζίνη δεν προβλέπεται νέα κρατική παρέμβαση. Οι οδηγοί συνεχίζουν να επωφελούνται μόνο από την έκπτωση των 10 λεπτών ανά λίτρο που χρηματοδοτούν τα ελληνικά διυλιστήρια, έως το τέλος Αυγούστου. Το δημοσιονομικό κόστος της νέας κρατικής επιδότησης στο ντίζελ υπολογίζεται στα 29 εκατ. ευρώ.

Το Brent κοντά στα 90 δολάρια

Την πίεση στις τιμές συντηρεί και η διεθνής αγορά πετρελαίου. Το Brent εξακολουθεί να κινείται κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι, αντανακλώντας τις ανησυχίες για την επάρκεια της παγκόσμιας προσφοράς και τους κινδύνους που δημιουργούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι πιθανές διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου. Για την ελληνική αγορά, η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι η πορεία των διεθνών τιμών και των τιμών Platts θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό αν η κρατική παρέμβαση θα μεταφραστεί σε ουσιαστική μείωση των τιμών ή αν θα απορροφηθεί από τις αυξήσεις στη χονδρική αγορά.

Οι τιμές των καυσίμων

Παρά τις παρεμβάσεις, οι τιμές των καυσίμων εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,022 ευρώ ανά λίτρο, ενώ του πετρελαίου κίνησης στα 2,060 ευρώ ανά λίτρο. Οι μεγαλύτερες επιβαρύνσεις εξακολουθούν να καταγράφονται στις νησιωτικές περιοχές.

Στην αμόλυβδη, οι Κυκλάδες παραμένουν η ακριβότερη περιοχή της χώρας, με μέση τιμή 2,266 ευρώ ανά λίτρο, ενώ η χαμηλότερη τιμή καταγράφεται στην Ημαθία, στα 1,985 ευρώ. Στο πετρέλαιο κίνησης, οι Κυκλάδες βρίσκονται επίσης στην κορυφή με 2,257 ευρώ ανά λίτρο, ενώ η χαμηλότερη μέση τιμή εντοπίζεται στις Σέρρες στα 2,017 ευρώ ανά λίτρο.

Με βάση τη συνολική έκπτωση των 15 λεπτών ανά λίτρο, ένας οδηγός που γεμίζει ρεζερβουάρ 50 λίτρων με πετρέλαιο κίνησης εξοικονομεί έως 7,50 ευρώ σε κάθε γέμισμα. Αν πραγματοποιεί τέσσερις ανεφοδιασμούς τον μήνα, το συνολικό όφελος μπορεί να φθάσει περίπου τα 30 ευρώ.