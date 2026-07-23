Η άνοδος των τιμών στα καύσιμα επαναφέρει στο κυβερνητικό τραπέζι το ενδεχόμενο νέας παρέμβασης για τη στήριξη των καταναλωτών και της αγοράς. Με τη μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης να βρίσκεται πλέον μια ανάσα από τα 2 ευρώ το λίτρο στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη και να έχει ήδη υπερβεί το συγκεκριμένο όριο στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ιονίου, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει την ενεργοποίηση επιδότησης στο ντίζελ, εφόσον οι ανοδικές πιέσεις στις διεθνείς αγορές συνεχιστούν.

Οι αυξήσεις στην αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης καταγράφονται παρά την έκπτωση των 10 λεπτών και 5 λεπτών το λίτρο αντίστοιχα που εφαρμόζουν τα διυλιστήρια από τις 14 Ιουλίου 2026, σε συνεννόηση με την κυβέρνηση, γεγονός που αποτυπώνει το κύμα των ανατιμήσεων στη διεθνή αγορά.

Το στίγμα των κυβερνητικών προθέσεων έδωσε χθες Τετάρτη (22/7) ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων, δίνοντας σαφή προτεραιότητα στο πετρέλαιο κίνησης. «Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού, της οικονομίας και των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων, εξετάζουμε συνολικά το θέμα των καυσίμων. Θα δώσουμε έμφαση στο ντίζελ, καθώς δεν επηρεάζει μόνο το κόστος μετακίνησης αλλά και το κόστος παραγωγής και μεταφοράς των προϊόντων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος απέδωσε τη νέα άνοδο των τιμών στις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, επισημαίνοντας ότι η τιμή του αργού πετρελαίου από τα 71 δολάρια το βαρέλι ξεπέρασε τα 90 δολάρια. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ζημιές που υπέστησαν διυλιστήρια στον Περσικό Κόλπο, αλλά και στην απόφαση της Ρωσίας να απαγορεύσει τις εξαγωγές ντίζελ, εξελίξεις που οδήγησαν σε σημαντική αύξηση των διεθνών τιμών των καυσίμων.

Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις, ενώ έχει διατηρήσει δημοσιονομικά περιθώρια για νέες παρεμβάσεις. «Έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη και δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Από την αρχή του χρόνου έχουν δοθεί 800 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης και υπάρχουν ακόμη περίπου 200 εκατ. ευρώ διαθέσιμα», ανέφερε. Παράλληλα υπογράμμισε ότι, χωρίς την πρωτοβουλία των διυλιστηρίων για προσωρινή μείωση των τιμών έως το τέλος Αυγούστου, η αμόλυβδη βενζίνη θα ήταν σήμερα ακριβότερη κατά 10 λεπτά το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κατά 5 λεπτά.

Τι εξετάζεται

Σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο θα αξιολογήσει την πορεία των διεθνών τιμών και της εγχώριας αγοράς μέχρι τα τέλη Ιουλίου, προτού λάβει οριστικές αποφάσεις. Το βασικό σενάριο προβλέπει επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, καθώς πρόκειται για καύσιμο που επηρεάζει όχι μόνο τους οδηγούς αλλά και το συνολικό κόστος της εφοδιαστικής αλυσίδας, των μεταφορών και της παραγωγής, με άμεσο αντίκτυπο στον πληθωρισμό και στις τιμές των προϊόντων.

Οι τιμές στα καύσιμα

Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώθηκε στα 1,982 ευρώ το λίτρο, πλησιάζοντας πλέον το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η άνοδος στο πετρέλαιο κίνησης, η μέση τιμή του οποίου ανήλθε στα 1,966 ευρώ το λίτρο, έναντι 1,648 ευρώ την 1η Ιουλίου 2026, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 32 λεπτών μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Εφόσον οι διεθνείς πιέσεις συνεχιστούν και δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές του αργού και των διυλισμένων προϊόντων, δεν αποκλείεται το ντίζελ να φτάσει ή ακόμη και να ξεπεράσει την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, εξέλιξη που θα επιβαρύνει περαιτέρω τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις.