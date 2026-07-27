Για την πρόσθετη στήριξη των καταναλωτών για την αγορά ντίζελ, αλλά και τις επικείμενες μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα, μίλησε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, αναφέρθηκε στην πρόσθετη επιδότηση του ντίζελ, στις μειώσεις τιμών που αναμένονται από τα τέλη Αυγούστου στα σουπερμάρκετ, αλλά και στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τον έλεγχο της αγοράς, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η συνέχιση των πολεμικών συγκρούσεων μπορεί να εντείνει σημαντικά τις πληθωριστικές πιέσεις τον επόμενο χειμώνα.

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι η αύξηση της τιμής του ντίζελ επηρεάζει ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και, κατά συνέπεια, το κόστος των προϊόντων.

Όπως εξήγησε, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε πρόσθετη στήριξη 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ για τον Αύγουστο. Μαζί με τη μείωση των 5 λεπτών που παρέχουν τα διυλιστήρια, η συνολική ελάφρυνση φτάνει τα 15 λεπτά ανά λίτρο.

«Δεν είμαστε θεατές. Είμαστε πάνω από το πρόβλημα και κάνουμε παρεμβάσεις», τόνισε, προσθέτοντας ότι, εάν ο πόλεμος συνεχιστεί, ενδέχεται να χρειαστεί παράταση ανάλογων μέτρων και μετά τον Αύγουστο, ενώ σημείωσε ότι στη ΔΕΘ η κυβέρνηση θα παρουσιάσει το σχέδιό της για την επόμενη περίοδο.

Μειώσεις από 5% έως 20% σε βασικά προϊόντα

Αναφερόμενος στις τιμές των προϊόντων στα σουπερμάρκετ, ο υπουργός σημείωσε ότι οι τιμές δεν καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις, υπογράμμισε ωστόσο ότι η Πολιτεία οφείλει να παρεμβαίνει ώστε η αγορά να λειτουργεί με μεγαλύτερη διαφάνεια και δικαιοσύνη.

Ο κ. Θεοδωρικάκος γνωστοποίησε ότι, μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σουπερμάρκετ, οι τιμές θα παραμείνουν παγωμένες μέσα στο καλοκαίρι, ενώ από τις 31 Αυγούστου θα εφαρμοστούν μειώσεις από 5% έως 20% σε σειρά βασικών προϊόντων.

«Δεν ισχυρίζεται κανείς ότι με αυτόν τον τρόπο θα λυθεί το πρόβλημα της ακρίβειας. Ωστόσο, 30 ή 40 ευρώ λιγότερα στα μηνιαία ψώνια ενός νοικοκυριού αποτελούν σημαντική στήριξη για τους ανθρώπους που δυσκολεύονται», δήλωσε