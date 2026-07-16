Η ελληνική αγορά πολυτελών κατοικιών αποκτά νέα δυναμική το 2026, με τους Βρετανούς αγοραστές να επιστρέφουν μαζικά, τους Έλληνες να διατηρούν την πρωτιά στη ζήτηση και την Αθηναϊκή Ριβιέρα να εξελίσσεται στον ισχυρότερο πόλο έλξης για επενδύσεις υψηλής αξίας.

Τα στοιχεία της έκθεσης της Greece Sotheby’s International Realty για το πρώτο εξάμηνο του έτους δείχνουν ότι η γεωγραφία της ζήτησης αλλάζει αισθητά, καθώς νέες αγορές αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα δίπλα στους παραδοσιακούς αγοραστές πολυτελών κατοικιών.

Η πιο εντυπωσιακή μεταβολή καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το ενδιαφέρον για ελληνικά ακίνητα αυξήθηκε κατά 60% σε σχέση με πέρυσι. Σύμφωνα με την εταιρεία, σημαντικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη διαδραμάτισε η κατάργηση του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος non-dom στη Βρετανία, η οποία ώθησε εύπορους επενδυτές να αναζητήσουν εναλλακτικές χώρες για εγκατάσταση και φορολογική κατοικία.

Ανάλογη αύξηση, επίσης 60%, καταγράφεται και από την Αυστραλία, με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από Έλληνες της διασποράς που είτε σχεδιάζουν την επιστροφή τους είτε επενδύουν σε ακίνητα ως μέσο διατήρησης της οικογενειακής περιουσίας.

Παράλληλα, ιδιαίτερα ισχυρή παραμένει η εγχώρια ζήτηση. Οι Έλληνες εξακολουθούν να αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα ενδιαφερομένων, με αύξηση 17% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025, γεγονός που δείχνει ότι η αγορά πολυτελών κατοικιών δεν στηρίζεται αποκλειστικά σε ξένα κεφάλαια.

Αντίθετα, η Γερμανία εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης, καθώς το ενδιαφέρον υποχώρησε οριακά κατά 1%, εξέλιξη που αποδίδεται στην ασθενέστερη πορεία της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης.

Ακίνητα μεγαλύτερης αξίας

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης είναι ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν αναζητούν απλώς περισσότερα ακίνητα, αλλά στρέφονται σε σαφώς ακριβότερες κατοικίες.

Η συνολική αξία των ακινήτων για τα οποία εκδηλώθηκε ενδιαφέρον μέσω της Greece Sotheby’s έφθασε τα 6,11 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2026, επίπεδο αυξημένο κατά 19% σε σχέση με τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας.

Παράλληλα, η διάμεση αξία ανά αίτημα ενδιαφέροντος αυξήθηκε από 2,3 εκατ. ευρώ σε 2,95 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν χρόνο, ενώ η μέση αξία των ακινήτων που αναζητούν οι υποψήφιοι αγοραστές ανήλθε στα 5,89 εκατ. ευρώ.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αγοράς αναδεικνύεται η Αθηναϊκή Ριβιέρα, η οποία, σύμφωνα με την έκθεση, εξελίσσεται στο σημαντικότερο αναπτυξιακό μέτωπο της ελληνικής αγοράς πολυτελών κατοικιών.

Η πρόοδος της επένδυσης στο Ελληνικό, η ανάπτυξη νέων branded residences και η συνολική αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου της Αττικής προσελκύουν επενδυτές που αναζητούν όχι μόνο υψηλής ποιότητας κατοικίες αλλά και σύγχρονες υποδομές, υπηρεσίες, εύκολη πρόσβαση στο αεροδρόμιο και διεθνή σχολεία.

Οι ζητούμενες τιμές στην περιοχή κινούνται πλέον σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τις επώνυμες κατοικίες υπό ανάπτυξη να φτάνουν ακόμη και τα 26.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, επιβεβαιώνοντας ότι η Ριβιέρα εξελίσσεται στο ακριβότερο σημείο της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Τα νησιά παραμένουν ισχυρός πόλος έλξης

Παρά την άνοδο της Αθηναϊκής Ριβιέρας, τα ελληνικά νησιά εξακολουθούν να αποτελούν βασική επιλογή για τους αγοραστές υψηλού εισοδήματος.

Η Μύκονος διατηρεί τα πρωτεία στις ζητούμενες τιμές, ενώ ακολουθούν η Λευκάδα, η Πάρος και η Κέρκυρα. Την ίδια στιγμή, αγορές όπως η Κρήτη, η Κεφαλονιά και η Ζάκυνθος εμφανίζουν ακόμη περιθώρια ανόδου, καθώς οι τιμές παραμένουν χαμηλότερες σε σχέση με άλλους δημοφιλείς προορισμούς.

Η έκθεση καταγράφει ότι ακόμη και οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δεν ανέκοψαν ουσιαστικά τη δυναμική της αγοράς. Αν και ο πόλεμος Ιράν – Ισραήλ προκάλεσε προσωρινή επιβράδυνση του ενδιαφέροντος, η εικόνα αντιστράφηκε γρήγορα, με τον Ιούνιο να κλείνει με αύξηση 64% στην αξία των αιτημάτων ενδιαφέροντος σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι η αγορά πολυτελών ακινήτων στην Ελλάδα εισέρχεται σε μια νέα φάση, με ευρύτερη διεθνή βάση αγοραστών, υψηλότερους προϋπολογισμούς και αυξημένο ενδιαφέρον για επενδύσεις που συνδυάζουν ποιότητα κατασκευής, φορολογικά κίνητρα και μακροπρόθεσμη αξία.