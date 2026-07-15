Σε ιστορικά υψηλά κινείται η ζήτηση για πολυτελείς κατοικίες στην Ελλάδα, με τη συνολική αξία των αιτημάτων από υποψήφιους αγοραστές να φτάνει τα 6,11 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Το ποσό αποτελεί ρεκόρ για τη συγκεκριμένη περίοδο και υπερβαίνει κατά 19% τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας, καθώς ισχυροί ξένοι αγοραστές, το καθεστώς Non-Dom και η ανάπτυξη της Αθηναϊκής Ριβιέρας ενισχύουν τη δυναμική της αγοράς. Την ίδια στιγμή, η σωστή τιμολόγηση εξελίσσεται στον καθοριστικότερο παράγοντα για την ολοκλήρωση μιας πώλησης.

Τα παραπάνω προκύπτουν από το νέο Market Report της Greece Sotheby’s International Realty για το πρώτο εξάμηνο του 2026, στο οποίο αποτυπώνονται τα επίπεδα ζήτησης ανά γεωγραφική περιοχή, οι τάσεις στις τιμές, η εθνικότητα των αγοραστών και η επίδραση της γεωπολιτικής αστάθειας στην αγορά. Η έκθεση βασίζεται σε καταγεγραμμένη αξία συναλλαγών άνω των 650 εκατ. ευρώ στην ιστορία του οίκου.

Πάνω από 26.000 ευρώ το τετραγωνικό στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Η Αθηναϊκή Ριβιέρα ενισχύει διαρκώς τη θέση της στον χάρτη των πολυτελών κατοικιών, με έργα όπως το The Ellinikon και το Apollo Hills να προσελκύουν ένα νέο προφίλ αγοραστών, διαφορετικό από εκείνο που παραδοσιακά στρεφόταν στις νησιωτικές κατοικίες.

Η μέση ζητούμενη τιμή στην περιοχή διαμορφώνεται στα 10.213 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ οι τιμές στα επώνυμα ακίνητα που πωλούνται πριν από την ολοκλήρωση της κατασκευής τους ξεπερνούν τα 26.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Το κανάλι απευθείας αιτημάτων για το Apollo Hills αναδείχθηκε, μάλιστα, στο ταχύτερα αναπτυσσόμενο κανάλι ζήτησης που έχει καταγράψει ποτέ η Greece Sotheby’s International Realty.

Στήριξη και από το μακροοικονομικό περιβάλλον

Στη δυναμική της αγοράς συμβάλλει και η βελτίωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος της χώρας. Τον Μάρτιο, η Ελλάδα απέκτησε πλήρη επενδυτική βαθμίδα και από τους πέντε διεθνείς οίκους αξιολόγησης, μετά την αναβάθμιση από τη Moody’s για πρώτη φορά από το 2010.

Παράλληλα, ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ έχει μειωθεί κατά περίπου 50 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το υψηλότερο επίπεδό του, ενισχύοντας την εικόνα σταθερότητας που εκπέμπει η ελληνική οικονομία προς τους διεθνείς επενδυτές.

Μεγαλύτεροι και πιο αποφασισμένοι οι αγοραστές

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έκθεσης, ο Σάββας Σαββαΐδης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Greece Sotheby’s International Realty, δήλωσε:

«Η ζήτηση επέστρεψε στη μακροχρόνια τροχιά της μετά την αναπόφευκτη προσαρμογή του 2025, και μάλιστα με σημαντικό περιθώριο. Οι αγοραστές που υποδεχόμαστε το 2026 είναι μεγαλύτεροι σε μέγεθος, πιο θεσμικοί και πιο αποφασισμένοι από εκείνους που υποδεχόμασταν πριν από πέντε χρόνια. Ακόμη και ένα γεγονός τόσο σοβαρό όσο η σύγκρουση στο Ιράν απορροφήθηκε από την αγορά μέσα σε λίγες εβδομάδες, χωρίς να αλλάξει τη θεμελιώδη πορεία της ζήτησης. Το μήνυμα προς τους πωλητές είναι ξεκάθαρο: η ρεαλιστική τιμολόγηση αποτελεί προϋπόθεση επιτυχίας. Η αγορά έχει ωριμάσει αρκετά ώστε να ανταμείβει τη διαφάνεια και να τιμωρεί την υπερτίμηση».

Στα 5,89 εκατ. ευρώ η μέση αξία κάθε αιτήματος

Η συνολική εκφρασμένη ζήτηση αγοραστών διαμορφώθηκε στα 6,11 δισ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ξεπερνώντας κατά 19% τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας.

Παράλληλα, η μέση αξία κάθε αιτήματος αυξήθηκε στα 5,89 εκατ. ευρώ, από 5,12 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ η διάμεση αξία ενισχύθηκε κατά 28%, φτάνοντας τα 2,95 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την έκθεση, τα στοιχεία δείχνουν ότι η επιβράδυνση που καταγράφηκε το 2025 αποτέλεσε προσωρινή προσαρμογή και όχι δομική αλλαγή της αγοράς.

Η αγορά απορρόφησε το γεωπολιτικό σοκ σε 40 ημέρες

Η σύγκρουση στο Ιράν, η οποία ξέσπασε την 1η Μαρτίου 2026, αποτέλεσε το σημαντικότερο γεγονός που επηρέασε την αγορά κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Στις πρώτες 20 ημέρες καταγράφηκε ήπια υποχώρηση στον ρυθμό υποβολής αιτημάτων. Παρά την επιβράδυνση, όμως, η αξία της ζήτησης παρέμεινε αυξημένη κατά 36% σε ετήσια βάση.

Η αγορά ανέκαμψε σταδιακά μέσα στις επόμενες 20 ημέρες και, από τα μέσα Απριλίου, η ζήτηση είχε ήδη ξεπεράσει την πορεία που ακολουθούσε πριν από την κρίση. Τον Ιούνιο, μάλιστα, η αξία των αιτημάτων έκλεισε αυξημένη κατά 64% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Η έκθεση επισημαίνει ακόμη ότι δεν καταγράφηκε κάποια «έκπτωση ασφαλείας» στις τιμές λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας της Ελλάδας με την περιοχή της σύγκρουσης, στοιχείο που, σύμφωνα με τον οίκο, καταδεικνύει την αυξανόμενη ωριμότητα της ελληνικής αγοράς πολυτελών κατοικιών.

Η υπερτίμηση καθυστερεί τις πωλήσεις

Καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωση των συναλλαγών διαδραματίζει πλέον η ρεαλιστική τιμολόγηση των ακινήτων. Ο μέσος χρόνος από τη δημοσίευση ενός ακινήτου έως την υπογραφή του συμβολαίου διαμορφώθηκε στις 238 ημέρες, ενώ το 41% των πωλήσεων ολοκληρώθηκε μέσα στους πρώτους έξι μήνες.

Παράλληλα, στο 72% των ακινήτων στα οποία καταγράφηκε αναθεώρηση της τιμής μεταξύ 2025 και 2026, η μεταβολή ήταν πτωτική, με τη μέση μείωση να ανέρχεται σε 8%.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση, ένα ακίνητο που παραμένει για έξι έως δώδεκα μήνες σε μη ρεαλιστική τιμή, χωρίς να προσελκύει σοβαρές προσφορές, τελικά «μένει στη μνήμη της αγοράς ως απούλητο και όχι ως υποτιμημένο».

Το Non-Dom αλλάζει τον χάρτη των αγοραστών

Η εγχώρια ζήτηση παρέμεινε η μεγαλύτερη μεμονωμένη κατηγορία, αντιπροσωπεύοντας το 18,8% του συνόλου των αιτημάτων.

Ακολούθησαν οι αγοραστές από το Ηνωμένο Βασίλειο με ποσοστό 17,4% και ετήσια αύξηση 60%, ενώ οι αγοραστές από τις Ηνωμένες Πολιτείες κάλυψαν το 14,5% της ζήτησης.

Η δυναμική επιστροφή των Βρετανών συνδέεται, σύμφωνα με την έκθεση, με την κατάργηση του βρετανικού καθεστώτος non-dom, η οποία ενίσχυσε το ενδιαφέρον για το αντίστοιχο ελληνικό φορολογικό καθεστώς.

Το 2025, οι συναλλαγές που συνδέονταν με το ελληνικό Non-Dom αντιπροσώπευσαν το 29% του συνολικού όγκου συναλλαγών, ενώ πριν από το 2024 η συμμετοχή τους ήταν μηδενική. Οι Βρετανοί αγοραστές κάλυψαν το 53% των σχετικών συμφωνιών.