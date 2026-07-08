Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά στον απόηχο της επιδείνωση του κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές οι οποίες υποχωρούν μετά την αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και τις δηλώσεις Τραμπ ότι η εκεχειρία με το Ιράν έχει τελειώσει, ενώ σημαντική αύξηση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 12:45, διαμορφώνεται στις 2.464,41 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 3,05%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 130,72 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 3.09%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 2,06%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης άνοδο καταγράφει μόνο η μετοχή της ΕΥΔΑΠ (+0,33%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Aegean Airlines (-4,45%), της Eurobank (-4,05%), της Alpha Bank (-3,88%), της Viohalco (-3,83%) και της Lamda Development (-3,82%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank, διακινώντας 3.588.282 και 2.203.112 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 15,02 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 14,57 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 12 μετοχές, 100 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: ΣΙΔΜΑ (+5,58%) και Μαθιός Πυρίμαχα (+3,01%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Doppler (-7,55%) και Cenergy (-5,21%).