Η εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT μπορεί πλέον να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, ωστόσο φουντώνει διαρκώς η συζήτηση για το κέρδος που αποκομίζει η OpenAI, καθώς δαπανά δισεκατομμύρια για μια υπηρεσία που προσφέρει δωρεάν ή για χαμηλό χρηματικό αντίτιμο.

Οι Financial Times παρουσιάζοντας οικονομικά στοιχεία για το περασμένο έτος, έγραψαν ότι με αποτίμηση που αγγίζει τα 730 δισεκατομμύρια δολάρια, η OpenAI κατέγραψε έσοδα περίπου 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι. Μέχρι το τέλος του 2025, η εταιρεία είχε φτάσει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια μηνιαία έσοδα, από 1 δισ. δολάρια ανά τρίμηνο που κατέγραφε στα τέλη του 2024, γεγονός που την καθιστά μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις στην ιστορία.

Πέρυσι, λοιπόν, η OpenAI ξόδεψε 34 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς η εταιρεία που ανέπτυξε το ChatGPT επένδυσε τεράστια ποσά στον αγώνα για την κυριαρχία στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά της τεχνητής νοημοσύνης, εν όψει της προγραμματισμένης εισαγωγής της στο χρηματιστήριο.

Τα οικονομικά στοιχεία έδειξαν ότι η εταιρεία δαπάνησε περίπου 19 δισ. δολάρια για έρευνα και ανάπτυξη το 2025 και σχεδόν 6 δισ. δολάρια για πωλήσεις και μάρκετινγκ, καθώς και για άλλα έξοδα.

Τα στοιχεία για τις δαπάνες, τα οποία παρουσιάζουν απότομη αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, προσφέρουν μια σπάνια εικόνα των οικονομικών παραμέτρων που στηρίζουν την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, ιδίως των πλούσιων επενδύσεων της OpenAI για την ανάπτυξη μοντέλων, τη χρηματοδότηση κέντρων δεδομένων και την πρόσληψη κορυφαίων ερευνητών.

Ωστόσο, οι υψηλές δαπάνες συνέβαλαν στην σχεδόν οκταπλάσια αύξηση της καθαρής ζημίας που αποδίδεται στην OpenAI, η οποία εκτοξεύθηκε από τα 5 δισ. δολάρια το 2024 σε περίπου 39 δισ. δολάρια το 2025. Πηγή που είναι ενήμερη για το θέμα ανέφερε ότι η μεγάλη πλειοψηφία αυτής της αύξησης αντανακλούσε μια λογιστική χρέωση χωρίς ταμειακή επίδραση, η οποία συνδέεται με την προηγούμενη δομή της εταιρείας και όχι με τις υποκείμενες δραστηριότητές της.