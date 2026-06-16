Παρουσιάστηκε σήμερα η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Συναλλαγών Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (Μ.Ε.Δ.), μία νέα ψηφιακή υποδομή που έχει αναπτυχθεί από τη Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την υποστήριξη της δευτερογενούς αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων. Την εκδήλωση χαιρέτισε η γγ Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Θεώνη Αλαμπάση, ενώ την παρουσίαση της Πλατφόρμας πραγματοποίησε ο αναπληρωτής υπεύθυνος έργου της INTRAWAY, Εμμανουήλ Μαρκάκης.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης αναλύθηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά της Πλατφόρμας, η θεσμική θεμελίωσή της και ο ρόλος της στη δημιουργία ενός οργανωμένου και διαφανούς περιβάλλοντος συναλλαγών στη δευτερογενή αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων. Όπως αναφέρθηκε, η Πλατφόρμα θεσμοθετήθηκε ως κεντρική ψηφιακή υποδομή για την αγορά Μ.Ε.Δ., στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τους διαχειριστές και αγοραστές πιστώσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δημιουργία κοινών και τυποποιημένων υποδειγμάτων δεδομένων για τη συναλλαγή και αποτίμηση χαρτοφυλακίων Μ.Ε.Δ., με στόχο τη μείωση της ασυμμετρίας πληροφόρησης μεταξύ πωλητών και υποψήφιων αγοραστών. Σύμφωνα με την παρουσίαση, η τυποποίηση των δεδομένων αναμένεται να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα των χαρτοφυλακίων, να διευρύνει την επενδυτική βάση και να διευκολύνει την ακριβέστερη αποτίμηση των συναλλαγών.

Η Πλατφόρμα, σύμφωνα με την παρουσίαση, βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες λειτουργίας. Ο Πυλώνας Συναλλαγών παρέχει το ψηφιακό περιβάλλον για την ενημέρωση επενδυτών, την ανταλλαγή δεδομένων και τη διενέργεια συναλλαγών. Ο Πυλώνας Δεδομένων λειτουργεί ως αποθετήριο πληροφοριών για χαρτοφυλάκια και συναλλαγές, προσφέροντας στατιστικά στοιχεία και δυνατότητες αναφορών. Παράλληλα, ο Πυλώνας Γνώσης περιλαμβάνει εκπαιδευτικό και ενημερωτικό περιεχόμενο για το κανονιστικό πλαίσιο, τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας και τη διενέργεια ψηφιακών συναλλαγών.

Επίσης, παρουσιάστηκαν οι βασικές κατηγορίες πληροφοριών που θα υποστηρίζονται από το σύστημα, όπως στοιχεία δανείων, δανειοληπτών, εξασφαλίσεων, ιστορικών πληρωμών και δεδομένων αγοράς, τα οποία θα συμβάλλουν στην αξιολόγηση κινδύνου και στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, με την πλατφόρμα να έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίζει την πλήρη κάλυψη και προστασία των ευαίσθητων πληροφοριών, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία μίας οργανωμένης και διαφανούς αγοράς συναλλαγών Μ.Ε.Δ. μέσω μίας κεντρικής δημόσιας ψηφιακής υποδομής που θα λειτουργεί ως ενιαίο σημείο πρόσβασης για όλους τους συμμετέχοντες. Όπως επισημάνθηκε, η πλατφόρμα φιλοδοξεί να συγκεντρώσει σε ένα κοινό περιβάλλον τις πληροφορίες, τα δεδομένα και τις διαδικασίες που μέχρι σήμερα υλοποιούνταν αποσπασματικά και μεμονωμένα από τους εμπλεκόμενους φορείς, ενισχύοντας τη διαφάνεια, τη συγκρισιμότητα και την αποτελεσματικότητα της αγοράς.

Η Πλατφόρμα χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος NextGenerationEU, στο πλαίσιο των δράσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον εκσυγχρονισμό της χρηματοπιστωτικής αγοράς.