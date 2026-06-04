Με αφορμή τις πρόσφατες θετικές εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Ελλάδα, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής, απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή προς τους εργαζόμενους της Αρχής, για τις προσπάθειες και τη συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων της Φορολογικής Διοίκησης.

Στην επιστολή του, ο Γιώργος Πιτσιλής επισημαίνει ότι οι δύο θεσμοί «αναγνώρισαν ρητά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί» σε κρίσιμους τομείς, όπως η ψηφιοποίηση των φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων συμμόρφωσης, η μείωση του κενού ΦΠΑ και η συνολική ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται επίσης στη συμβολή των παρεμβάσεων αυτών στη συνολική εικόνα της οικονομίας, καθώς, όπως σημειώνει στην επιστολή τους προς τους εργαζομένους, «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η πρόοδος αυτή υπήρξε καθοριστική για την έξοδο της Ελλάδας από τον κατάλογο χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες».

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ αποδίδει τα εύσημα στο σύνολο του προσωπικού, τονίζοντας ότι πρόκειται για «αποτέλεσμα αμέτρητων ωρών δουλειάς, αφοσίωσης και επαγγελματισμού». Όπως αναφέρει, η καθημερινή εργασία των υπαλλήλων, από την ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων έως την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, συνθέτει την εικόνα που αναγνωρίζεται από τους διεθνείς οργανισμούς.

Παράλληλα, υπογραμμίζει -σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ- ότι ο στόχος για το επόμενο διάστημα παραμένει «η διαρκής αναβάθμιση των υπηρεσιών και της λειτουργίας της ΑΑΔΕ», με έμφαση στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και τον εκσυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης προς όφελος πολιτών και επιχειρήσεων.