Η ελληνική αγορά ακινήτων εξακολουθεί να κινείται σε ανοδική τροχιά, ωστόσο τα πρώτα σημάδια επιβράδυνσης αρχίζουν πλέον να γίνονται ορατά. Οι ζητούμενες τιμές σε πωλήσεις και ενοικιάσεις κατοικιών συνεχίζουν να αυξάνονται, αλλά με χαμηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ σε ορισμένες κατηγορίες ακινήτων και περιοχές καταγράφονται ήδη ενδείξεις σταθεροποίησης.

Αυτή είναι η βασική εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία του Spitogatos Insights για το πρώτο τρίμηνο του 2026, τα οποία παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της 6ης Premium Real Estate Expo. Τα δεδομένα βασίζονται σε εκατομμύρια αγγελίες και αναζητήσεις ακινήτων και αποτυπώνουν μια αγορά που εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρές αντοχές, παρά το γεγονός ότι η ένταση της ανόδου δείχνει να υποχωρεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών αυξήθηκε κατά 7,9% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του 2026. Πρόκειται για υψηλό ποσοστό, ωστόσο είναι χαμηλότερο από το 8,8% που είχε καταγραφεί το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Αντίστοιχα, στα επαγγελματικά ακίνητα προς πώληση η αύξηση διαμορφώθηκε στο 5,1%, έναντι 7,8% ένα χρόνο νωρίτερα.

Στην αγορά των ενοικίων, η άνοδος συνεχίζεται αλλά επίσης με πιο ήπιους ρυθμούς. Οι ζητούμενες τιμές ενοικίασης κατοικιών αυξήθηκαν κατά 4,2%, όταν το 2025 η αντίστοιχη μεταβολή είχε φθάσει το 6,7%. Αντίθετα, στα επαγγελματικά ακίνητα προς ενοικίαση καταγράφηκε ενίσχυση της δυναμικής, με τις τιμές να αυξάνονται κατά 6,1%.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι για πρώτη φορά μετά από αρκετό διάστημα καταγράφεται πανελλαδικά αρνητική μεταβολή στις ζητούμενες τιμές γης. Συγκεκριμένα, οι τιμές υποχώρησαν κατά 1,7%, εξέλιξη που αρκετοί παράγοντες της αγοράς θεωρούν ως μία από τις πρώτες ενδείξεις εξισορρόπησης.

Η ζήτηση παραμένει ισχυρή, αλλά οι αγοραπωλησίες μειώνονται

Παρά την επιβράδυνση των αυξήσεων, η ζήτηση δεν φαίνεται να υποχωρεί. Οι αναζητήσεις ακινήτων μέσω των καναλιών του Spitogatos κατέγραψαν αύξηση 12% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, στοιχείο που δείχνει ότι το ενδιαφέρον των υποψήφιων αγοραστών και ενοικιαστών παραμένει έντονο.

Την ίδια στιγμή, όμως, ο αριθμός των συναλλαγών στις πωλήσεις κατοικιών εμφανίζεται μειωμένος κατά 13,35% σε ετήσια βάση. Η εικόνα αυτή υποδηλώνει ότι, ενώ οι ενδιαφερόμενοι συνεχίζουν να αναζητούν ακίνητα, οι τελικές συμφωνίες πραγματοποιούνται με μεγαλύτερη δυσκολία και πιο αργούς ρυθμούς, καθώς οι υψηλές τιμές και το αυξημένο κόστος χρηματοδότησης λειτουργούν ως ανασταλτικοί παράγοντες.

Πού αυξάνονται περισσότερο οι τιμές

Το Κέντρο της Αθήνας εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή των περιοχών με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές πώλησης κατοικιών. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 οι ζητούμενες τιμές αυξήθηκαν κατά 7,9%, διατηρώντας την περιοχή μεταξύ των πιο «θερμών» αγορών της χώρας, παρά το γεγονός ότι ο ρυθμός ανόδου είναι χαμηλότερος από το 11,7% που είχε καταγραφεί πέρυσι.

Ισχυρή δυναμική συνεχίζουν να εμφανίζουν και τα Βόρεια Προάστια της Αθήνας, όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 7,1%, καθώς και οι Κυκλάδες με άνοδο 6,9%.

Αντίθετα, πιο εμφανή είναι τα σημάδια επιβράδυνσης σε άλλες περιοχές. Στα Νότια Προάστια η αύξηση περιορίστηκε στο 4,1%, έναντι 9,1% το 2025, ενώ στον Πειραιά οι τιμές κινήθηκαν ανοδικά μόλις κατά 2,3%, από 7,1% ένα χρόνο πριν.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εικόνα στη Θεσσαλονίκη. Η αγορά παραμένει σε θετικό έδαφος, ωστόσο ο ρυθμός αύξησης των τιμών πώλησης κατοικιών περιορίστηκε στο 4,2%, έναντι 12,5% το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Πρόκειται για μία από τις πιο σαφείς ενδείξεις ότι η αγορά αρχίζει να αφήνει πίσω της την εκρηκτική άνοδο των τελευταίων ετών.

Τα πρώτα σημάδια αποκλιμάκωσης στα ενοίκια

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στην αγορά των ενοικίων. Το Κέντρο της Αθήνας παραμένει η περιοχή με τη μεγαλύτερη αύξηση ζητούμενων τιμών, με άνοδο 6,9%.

Στη Θεσσαλονίκη τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 5,1%, σημαντικά χαμηλότερα όμως από το 13,5% που είχε καταγραφεί το 2025. Στα Νότια Προάστια η αύξηση περιορίστηκε στο 3,2%, ενώ στα Βόρεια Προάστια διαμορφώθηκε στο 2,6%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιοχές όπου οι τιμές όχι μόνο σταθεροποιούνται αλλά αρχίζουν να υποχωρούν. Στον Πειραιά οι ζητούμενες τιμές ενοικίασης μειώθηκαν κατά 1,8%, ενώ στις Κυκλάδες καταγράφηκε πτώση 7%, μετά τη θεαματική αύξηση 12% που είχε προηγηθεί το 2025.

Οι Αμερικανοί οδηγούν τη διεθνή ζήτηση

Παρά τις ενδείξεις εξισορρόπησης, η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί ιδιαίτερα ελκυστικό προορισμό για ξένους αγοραστές ακινήτων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στην πρώτη θέση των χωρών από τις οποίες προέρχεται το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για ελληνικά ακίνητα. Μάλιστα, οι Αμερικανοί εμφανίζουν και την υψηλότερη μέση αξία αναζήτησης κατοικίας, η οποία διαμορφώνεται στις 358.220 ευρώ.

Ακολουθεί η Γερμανία με μέση τιμή αναζήτησης 218.587 ευρώ, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται το Ηνωμένο Βασίλειο με 279.198 ευρώ. Έντονο ενδιαφέρον καταγράφεται επίσης από τη Βουλγαρία και τη Σερβία.

Η εικόνα που διαμορφώνεται για το πρώτο τρίμηνο του 2026 δείχνει ότι η αγορά ακινήτων εξακολουθεί να αναπτύσσεται, αλλά με πιο μετρημένους ρυθμούς. Οι τιμές παραμένουν ανοδικές, η ζήτηση ισχυρή και το ενδιαφέρον από το εξωτερικό αμείωτο. Ωστόσο, η επιβράδυνση των αυξήσεων και οι πρώτες μειώσεις σε επιμέρους αγορές δείχνουν ότι η περίοδος των συνεχών «εκρήξεων» στις τιμές ίσως αρχίζει σταδιακά να δίνει τη θέση της σε μια πιο ισορροπημένη αγορά.