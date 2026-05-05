Με σημαντική άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.229,19 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,10%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.230,29 μονάδες (+1,15%) και κατώτερη τιμή στις 2.199,45 μονάδες (-0,25%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 224,79 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 30.251.625 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,19%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,12%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+7,67%), της Σαράντης (+3,52%), της Εθνικής (+2,81%), της Κύπρου (+1,95%), της Metlen (+1,84%), της Πειραιώς (+1,82%) και της Alpha Bank (+1,74%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-1,94%) και της Aktor (-0,55%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 8.676.728 και 3.516.097 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 43,52 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 31,65 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 76 μετοχές, 30 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.