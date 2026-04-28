Σε φοροελεγκτικό «κόσκινο» μπαίνουν οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, με την ΑΑΔΕ να αξιοποιεί τα ψηφιακά εργαλεία και κυρίως τα δεδομένα της πλατφόρμας myDATA για στοχευμένες διασταυρώσεις. Στο επίκεντρο βρίσκονται επαγγελματίες και επιχειρήσεις που, ενώ εμφανίζουν κανονική οικονομική δραστηριότητα, έχουν δηλώσει μηδενικό ΦΠΑ.

Τα ευρήματα των «έξυπνων» ελέγχων για το 2025 είναι αποκαλυπτικά, καθώς 1.377 επιχειρήσεις εντοπίστηκαν να έχουν υποβάλει μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, παρά το γεγονός ότι πραγματοποίησαν συναλλαγές. Οι περιπτώσεις αυτές ήρθαν στο φως μέσα από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις της πλατφόρμας myDATA, η οποία επιτρέπει την παρακολούθηση των συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο και περιορίζει δραστικά τα περιθώρια απόκλισης.

Ανάλογη εικόνα προκύπτει και από τους ελέγχους για το 2024. Συγκεκριμένα, 824 επιχειρήσεις εντοπίστηκαν να έχουν υποβάλει μηδενικές περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το τρίτο τρίμηνο, αν και όφειλαν να εμφανίσουν φορολογητέες εκροές. Μετά τις παρεμβάσεις της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης, 103 επιχειρήσεις προχώρησαν σε διορθωτικές κινήσεις, καταθέτοντας συνολικά 534 τροποποιητικές δηλώσεις και δηλώνοντας πρόσθετες εκροές ύψους 9,8 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, για το τρίτο τρίμηνο του 2023, εντοπίστηκαν 553 επιχειρήσεις με αντίστοιχη συμπεριφορά. Από αυτές, 251 συμμορφώθηκαν, δηλώνοντας επιπλέον φορολογητέες εκροές που ανήλθαν σε 17,5 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα των ψηφιακών ελέγχων.

«Κλειδωμένες» δηλώσεις

Καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης διαδραματίζει πλέον το «κλείδωμα» των δηλώσεων ΦΠΑ. Τα έσοδα και τα έξοδα που δηλώνονται δεν μπορούν να αποκλίνουν από τα δεδομένα που έχουν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα myDATA, γεγονός που περιορίζει τα παράθυρα φοροδιαφυγής.

Απάτες στο ΦΠΑ

Την ίδια ώρα, εντατικοποιούνται οι έρευνες για οργανωμένες απάτες στον ΦΠΑ. Το προηγούμενο έτος ολοκληρώθηκαν 159 σχετικές υποθέσεις, υπερβαίνοντας τον αρχικό στόχο, με το ποσοστό παραβατικότητας να εκτινάσσεται στο 81,1%. Από τις έρευνες προέκυψαν 129 περιπτώσεις «εξαφανισμένων εμπόρων» που εμπλέκονται σε ενδοκοινοτικές απάτες, οδηγώντας στην απενεργοποίηση των κοινοτικών ΑΦΜ τους. Τα διαφυγόντα έσοδα από τις συγκεκριμένες υποθέσεις υπολογίζονται σε 9,9 εκατ. ευρώ.

Στο μέτωπο των επιστροφών ΦΠΑ, ο σχεδιασμός για το 2026 προβλέπει περαιτέρω επιτάχυνση των διαδικασιών, με στόχο τουλάχιστον το 95% των αιτημάτων να διεκπεραιώνεται άμεσα και ψηφιακά. Ήδη το 2025, το 97,83% των αιτημάτων ολοκληρώθηκε εντός 90 ημερών, υπερβαίνοντας τον στόχο, ενώ συνολικά διεκπεραιώθηκαν 53.043 αιτήματα, εκ των οποίων τα 46.535 μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών. Παράλληλα, 49.184 αιτήματα ολοκληρώθηκαν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, καταγράφοντας περαιτέρω βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος.