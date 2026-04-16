Μια ζοφερή εικόνα για τις εξελίξεις στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά σκιαγράφησε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, προειδοποιώντας ότι η Ευρώπη ενδέχεται να διαθέτει «ίσως περίπου 6 εβδομάδες αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών», με τον κίνδυνο ακυρώσεων πτήσεων να βρίσκεται πλέον προ των πυλών, εφόσον συνεχιστεί ο αποκλεισμός των ενεργειακών ροών λόγω του πολέμου με το Ιράν.

Σε συνέντευξή του στο Associated Press την Πέμπτη, ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, περιέγραψε την κατάσταση ως «τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ», η οποία προκύπτει από τη διακοπή της ροής πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων κρίσιμων προμηθειών μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «στο παρελθόν υπήρχε ένα συγκρότημα που λεγόταν “Dire Straits”. Τώρα πρόκειται για ένα επικίνδυνο στενό (σ.σ. αναφορά στα Στερνά του Ορμούζ, Strait of Hormuz στο πρωτότυπο) και θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Και όσο περισσότερο διαρκεί, τόσο χειρότερα θα είναι για την οικονομική ανάπτυξη και τον πληθωρισμό σε όλο τον κόσμο».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι συνέπειες θα είναι άμεσες και εκτεταμένες, με «υψηλότερες τιμές στη βενζίνη, υψηλότερες τιμές στο φυσικό αέριο και υψηλές τιμές στην ηλεκτρική ενέργεια», επισημαίνοντας ότι ορισμένες περιοχές του κόσμου θα επηρεαστούν περισσότερο από άλλες.

Σύμφωνα με τον Φατίχ Μπιρόλ, «η πρώτη γραμμή είναι οι ασιατικές χώρες» που εξαρτώνται ενεργειακά από τη Μέση Ανατολή, κατονομάζοντας την Ιαπωνία, την Κορέα, την Ινδία, την Κίνα, το Πακιστάν και το Μπανγκλαντές.

Όπως πρόσθεσε, «στη συνέχεια θα επηρεαστούν η Ευρώπη και η Αμερική», μιλώντας από το γραφείο του στο Παρίσι, με θέα τον Πύργο του Άιφελ.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις επιπτώσεις για τις αερομεταφορές, προειδοποιώντας ότι, αν δεν ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ, «μπορώ να σας πω ότι σύντομα θα ακούσουμε ειδήσεις ότι ορισμένες πτήσεις από πόλη Α σε πόλη Β ενδέχεται να ακυρωθούν λόγω έλλειψης καυσίμων αεροσκαφών».