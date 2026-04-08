Συνεχίζεται και σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, η υποβολή αιτήσεων για το επίδομα καυσίμων Fuel Pass III, αλλά η πλατφόρμα αντιμετωπίζει ακόμη τεχνικά προβλήματα, που δυσκολεύουν πολλούς οδηγούς να ολοκληρώσουν την αίτησή τους. Παρά το σταδιακό άνοιγμα της πλατφόρμας ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, αρκετοί πολίτες βλέπουν την αίτησή τους να «κολλάει».

Ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα αφορά τα στοιχεία επικοινωνίας. Οι πολίτες που δεν τα έχουν ενημερωμένα καλούνται να επισκεφθούν τα κατά τόπους ΚΕΠ, προκειμένου να τα επικαιροποιήσουν. Αν τα στοιχεία τους είναι ήδη σωστά στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, τότε η καθυστέρηση οφείλεται σε σφάλμα του συστήματος και λύνεται άμεσα, επίσης με την παρέμβαση υπαλλήλων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Πέραν αυτού όμως, αρκετοί χρήστες αντιμετωπίζουν δυσκολίες όταν μπαίνουν στην πλατφόρμα https://vouchers.gov.gr/fuelpass/appfront από κινητό τηλέφωνο, ενώ κάποιοι δεν βλέπουν τα οχήματά τους που αγοράστηκαν το 2026 να εμφανίζονται στο σύστημα της ΑΑΔΕ. Για όποιο πρόβλημα προκύψει, οι πολίτες μπορούν να καλέσουν το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης του Fuel Pass στο 210-2154173, το οποίο λειτουργεί καθημερινά 09:00–17:00, Δευτέρα έως Παρασκευή.

Ωστόσο, υπάρχουν τρία βασικά λάθη που κόβουν την αίτηση αυτόματα και θα πρέπει να προσέξουν οι οδηγοί:

1.Το όχημα είναι σε ακινησία: Αν έχετε καταθέσει πινακίδες ή έχετε δηλώσει ότι το όχημα δεν κυκλοφορεί, τότε δεν δικαιούστε την ενίσχυση. Ακόμη κι αν χρησιμοποιείτε άλλο όχημα ή σκοπεύετε να κυκλοφορήσετε ξανά το αρχικό αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα, η πλατφόρμα δεν επιτρέπει την υποβολή της αίτησης μέχρι να αλλάξει η κατάσταση. Αυτό είναι από τα πιο συχνά λάθη που παρατηρούνται, ειδικά σε οχήματα που άλλαξαν ιδιοκτήτη ή κατατέθηκαν πρόσφατα πινακίδες.

2.Το όχημα είναι ανασφάλιστο: Ακόμη και αν το όχημα κινείται κανονικά ή έχετε πληρώσει την ασφάλεια, η αίτηση απορρίπτεται εάν κατά τη στιγμή του ελέγχου η ασφάλεια δεν ήταν έγκυρη, έστω και για μία ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι ένα μικρό «κενό» στην ασφάλεια μπορεί να μπλοκάρει ολόκληρη τη διαδικασία. Οι οδηγοί λοιπόν θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά την ημερομηνία λήξης της ασφάλειας πριν ξεκινήσουν την αίτηση.

3.Υπάρχουν οφειλές στα Τέλη Κυκλοφορίας: Ακόμη και μικρές εκκρεμότητες στα τέλη του τρέχοντος ή προηγούμενων ετών μπλοκάρουν αυτόματα την αίτηση. Δεν έχει σημασία αν η οφειλή είναι μόνο λίγα ευρώ ή αφορά πολύ παλιές χρονιές. Όπως και να ‘χει, η πλατφόρμα δεν επιτρέπει την υποβολή έως ότου τακτοποιηθούν όλες οι εκκρεμότητες. Αυτό το «λάθος» προκαλεί προβλήματα κυρίως σε οδηγούς που είχαν καθυστερήσεις ή χρεώσεις από προηγούμενα οχήματα και δεν τα έχουν τακτοποιήσει.

4.Δεν έχει έρθει ακόμη η σειρά σας: Να τονίσουμε ότι οι αιτήσεις συνεχίζονται με βάση τον λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ:

Σήμερα Μεγάλη Τετάρτη 8/4/2026: Αφορά πολίτες που το ΑΦΜ τους λήγει σε 4, 5, 6 και 7.

Μεγάλη Πέμπτη 9/4/2026: ΑΦΜ που λήγει σε 8, 9 και 0.

Από Μεγάλη Παρασκευή 10/4/2026 και μέχρι τις 30/4/2026, η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για όλους, ανεξαρτήτως ΑΦΜ. Οπότε εάν το ΑΦΜ σας λήγει σε 8, 9 και 0 θα πρέπει να δοκιμάσετε να μπείτε στην πλατφόρμα από αύριο.

Θυμίζουμε ότι δικαιούχοι του Fuel Pass III είναι το σύνολο των φυσικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και ελευθέρων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2024 έως είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ για άγαμους και έως τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του νοικοκυριού, με σκοπό τη συμβολή στην κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης και μετακίνησης για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026. Ειδικά για μονογονεϊκές οικογένειες το ως άνω όριο δηλωθέντος εισοδήματος ανέρχεται σε τριάντα εννέα χιλιάδες (39.000) ευρώ, προσαυξανόμενο κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

Κάθε όχημα ή μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, το οποίο διαθέτει επί του οχήματος και της μοτοσυκλέτας-μοτοποδηλάτου πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα ή είναι αποδεδειγμένα μισθωτής δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα ή μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το όχημα ή η μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται γι’ αυτό τέλη κυκλοφορίας.

Το δε ύψος της επιδότησης είναι:

α) Εξήντα (60) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σκύρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε πενήντα (50) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

β) Πενήντα (50) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε σαράντα (40) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

γ) Τριάντα πέντε (35) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σκύρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε τριάντα (30) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

δ) Τριάντα (30) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται στα είκοσι πέντε (25) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.