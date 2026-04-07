Σήμερα, Μεγάλη Τρίτη ανοίγει εκ νέου η πλατφόρμα του Fuel Pass μετά τα χθεσινά προβλήματα που παρουσίασε εξαιτίας της ταυτόχρονης προσπάθειας χιλιάδων πολιτών να εισέλθουν.

Η εφαρμογή ανοίγει εκ νέου από σήμερα λειτουργώντας με βάση τον λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ των δικαιούχων.

Σήμερα, Μεγάλη Τρίτη 7/4/2026, αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 1, 2 και 3.

Αύριο, Μεγάλη Τετάρτη (8/4), οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 4, 5, 6 και 7.

Τη Μεγάλη Πέμπτη (9/4) σειρά έχουν δικαιούχοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 8, 9 και 0.

Από τη Μεγάλη Παρασκευή 10/4/2026, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντα αριθμού του ΑΦΜ τους έως και την 30/4/2026.

Fuel Pass: Τι οδήγησε στην «κατάρρευση» του συστήματος

Λιγότερο από μία ώρα λειτουργίας χρειάστηκε χτες η πλατφόρμα vouchers.gov.gr για να καταρρεύσει και ήταν αδύνατη η είσοδος και λειτουργία της εφαρμογής.

Μέχρι τότε, είχαν γίνει ήδη 16.000 είσοδοι πολιτών και εκδόθηκαν περίπου 15.500 εγκρίσεις πληρωμών, οι οποίες προωθήθηκαν άμεσα στα τραπεζικά ιδρύματα προς ολοκλήρωση και πίστωση των σχετικών ποσών.

Για την επίλυση του προβλήματος, όπως μεταδίδει το ERTnews απαιτήθηκε έκτακτη σύσκεψη επιτελών των συναρμόδιων υπουργείων με τους τεχνικούς της εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο της διασύνδεσης και άντλησης των στοιχείων από τις βάσεις δεδομένων των συναρμόδιων φορέων (όπως της ΑΑΔΕ, του υπουργείου Μεταφορών κ.λπ.).

Όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές, πριν σημειωθεί η κατάρρευση της πλατφόρμας, καταγράφονταν 30 είσοδοι ανά δευτερόλεπτο.

Πώς γίνεται η αίτηση για το Fuel Pass

Οι πολίτες μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ταυτοποίησης μέσω κωδικού επιβεβαίωσης που αποστέλλεται στο κινητό τους τηλέφωνο, όπως αυτό είναι καταχωρημένο στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Στη συνέχεια, καλούνται να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, να δηλώσουν ή να επιλέξουν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος για το οποίο επιθυμούν να λάβουν την επιδότηση, καθώς και τον τρόπο καταβολής της ενίσχυσης.

Η επιδότηση μπορεί να καταβληθεί είτε μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, επιλέγοντας έναν από τους διαθέσιμους παρόχους, είτε μέσω απευθείας κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, με δήλωση του IBAN.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης και μέσω των ΚΕΠ για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ηλεκτρονικές διαδικασίες.

Όσοι πολίτες υποβάλουν αίτηση σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα, αναμένεται να λάβουν την επιδότηση εντός 48 ωρών, δηλαδή έως και τη Μεγάλη Τετάρτη.

Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από τη Μεγάλη Τετάρτη και μετά, οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν μετά το Πάσχα, λόγω της τραπεζικής αργίας.

Fuel Pass: Πόσα χρήματα επιδότηση θα πάρουν οι πολίτες

Η επιδότηση μέσω της ψηφιακής κάρτας (Fuel Pass) διαμορφώνεται ως εξής:

Για τα αυτοκίνητα:

60 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές 50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Για τις μοτοσικλέτες:

35 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές 30 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Τα μέτρα θα ισχύσουν για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου. Ωστόσο, τυχόν αδιάθετο ποσό θα παραμείνει ενεργό στην κάρτα μέχρι τέλος Ιουλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν το https://vouchers.gov.gr/fuelpass/appfront.