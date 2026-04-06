Το μεγάλο ενδιαφέρον των πολιτών για το Fuel Pass πριν από το Πάσχα οδήγησε σε «έμφραγμα» στην πλατφόρμα αιτήσεων, προκαλώντας προβλήματα πρόσβασης σε χιλιάδες δικαιούχους.

Από τα πρώτα λεπτά λειτουργίας του συστήματος, οι χρήστες επιχείρησαν να υποβάλουν αίτηση, αλλά η πλατφόρμα «κρασάρισε» λόγω του υψηλού φόρτου.

Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες, πριν σημειωθεί το πρόβλημα, η πλατφόρμα διαχειριζόταν περίπου 30 αιτήσεις ανά δευτερόλεπτο, ενώ συνολικά κατατέθηκαν γύρω στις 70.000 αιτήσεις μέσα σε λίγα λεπτά. Οι τελικοί δικαιούχοι της επιδότησης ανέρχονται σε 3.097.976.

Υπενθυμίζεται ότι όσοι υποβάλουν αίτηση από τη Μ. Τετάρτη και μετά θα λάβουν την επιδότηση μετά το Πάσχα, λόγω της τραπεζικής αργίας.

Πηγές του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της ΓΓΠΣ είχαν διαβεβαιώσει ότι η πλατφόρμα ήταν έτοιμη να διαχειριστεί το αυξημένο ενδιαφέρον, ωστόσο η ζήτηση ξεπέρασε κάθε προσδοκία.