Ανήσυχοι είναι οι Έλληνες στο Μπέλφαστ μετά τις ταραχές που ξέσπασαν, επειδή ένας Σουδανός επιχείρησε να αποκεφαλίσει έναν Ιρλανδό στη μέση του δρόμου, καθώς φοβούνται ρατσιστικό πογκρόμ.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 τόνισαν ότι παρότι φαίνεται ότι δεν είναι Αφρικανοί, το μίσος που έχει αναπτυχθεί, αφορά όλους τους ξένους και όχι μόνο όσους μοιάζουν εμφανισιακά με τον δράστη της άγριας επίθεσης.

«Πιτσιρικαρία σταματά οχήματα στο δρόμο και κοιτάζουν αν είναι ξένος αυτός που οδηγεί», είπε χαρακτηριστικά η Έλενα Ξενοπούλου, πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στη Βόρεια Ιρλανδία.

«Χθες το βράδυ να σας πω την αλήθεια είναι η πρώτη φορά που τρομοκρατήθηκα και φοβήθηκα. Ένιωσα μεγάλη ανασφάλεια», πρόσθεσε μια Ελληνίδα που μένει στην περιοχή.

Επίσης, ένας Έλληνας που ζει στο Μπέλφαστ δήλωσε: «Υπάρχει ανησυχία, φοβόμαστε για την ασφάλειά μας και τις οικογένειές μας. Προσπαθούμε να γυρίσουμε σπίτι νωρίτερα, να αποφύγουμε προβληματικές περιοχές. Κάποια σχολεία ήδη είπαν ότι θα κλείσουν νωρίτερα. Αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια κατάσταση ρατσιστικού πογκρόμ που όλοι εμείς που έχουμε άλλη εθνικότητα ή φαινόμαστε διαφορετικοί από τους ντόπιους έχουμε αυξημένη ανησυχία».